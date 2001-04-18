تصفيات كأس إفريقيا-2019 /أقل من 20 عاما - ذهاب الدور الأول/: الجزائر تتفوق على تونس بثلاثية و تضع قدما في الدور الثاني

الجزائر- خطى المنتخب الجزائري لكرة القدم لأقل من 20 سنة خطوة هامة نحو التأهل إلى الدور الثاني لتصفيات كأس إفريقيا للأمم-2019 لكرة القدم, إثر إطاحته بنظيره التونسي بنتيجة (3-1) الشوط الاول (2-1), لحساب ذهاب الدور الأول من التصفيات, يوم السبت بملعب 20 أوت 1955 بالعناصر (الجزائر).

و دخلت العناصر الوطنية مبكرا في الأمور الجدية, حيث افتتح متوسط الميدان آدم زرقان باب التهديف لـ "الخضر" في الدقيقة (11) عبر ضربة جزاء تحصل عليها قادري, الذي تمت عرقلته من الدفاع التونسي داخل منطقة العمليات.

و واصل أشبال المدرب سليم سبع الاحتفاظ بالكرة, فبعد دقيقتين سدد المهاجم الجزائري مولاي بقوة نحو مرمى التونسي الذي أنقذ مرماه من الهدف الثاني.

و بداية من الدقيقة (20), تراجع زملاء زرقان إلى الخلف, ما سمح للتونسيين بالاستحواذ على الكرة و نقل الخطر للمناطق الجزائرية عبر هجمات منظمة, لعل أخطرها, تلك التي قادها بن رمضان في الدقيقة (26), عندما نجح في مراوغة الدفاع و التمرير لزميله يسري, هذا الأخير ضيع وجها لوجه مع الحارس عمارة.

و استغل الضيوف ارتباك الدفاع الجزائري, و رموا بكل ثقلهم من أجل تعديل النتيجة, لكن لا تسديدة بن رمضان (د34) أو مخالفة زمزمي الخطيرة (د36), سكنتا شباك الحارس مصطفى عمارة.

و عكس مجريات اللعب, انطلق "الخضر" في هجوم سريع معاكس, و زروقي يوجه قذفة قوية من مشارف منطقة العمليات سكنت الشباك التونسية و يضيف الهدف الثاني للجزائر.

و بعد دقيقة واحدة, ارتكب الحارس عمارة خطأ فادحا, بتقديمه كرة على طبق للمهاجم التونسي بن رمضان الذي خطف الكرة منه و قلص الفارق, لينتهي الشوط الأول بتفوق المنتخب الوطني على تونس بواقع (2-1).

وعادت التشكيلة الوطنية بقوة في بداية المرحلة الثانية, حيث سيطر زملاء بوسيف على أغلب الكرات و مارسوا ضغطا كبيرا على الدفاع التونسي, ما سمح لهم بتسجيل الهدف الثالث, بفضل القائد التونسي حميسي الذي سجل ضد مرماه في الدقيقة (52).

و شهدت بقية أطوار اللقاء سيطرة المنتخب الجزائري على مجريات اللعب لكن دون تجسيد للفرص المتاحة, مع رد فعل محتشم للمنتخب التونسي, لتنتهي المواجهة بتفوق الجزائر بنتيجة (3-1) على تونس.

و بالتالي يحقق "الخضر" خطوة هامة نحو العبور إلى الدور الثاني بالنظر إلى النتيجة المحققة و الأداء المقبول فوق أرضية الميدان, لكن يجب الحذر في لقاء العودة المقرر يوم السبت القادم بالعاصمة تونس, أمام المنتخب التونسي الذي يمتلك مؤهلات فنية تسمح له بقلب الطاولة, و هو مطالب بالفوز بنتيجة (2-0) لتحقيق التأهل إلى الدور الثاني.

وستجري مباراة الإياب يوم السبت 7 أبريل بتونس تحت إشراف ثلاثي تحكيم موريتاني يقوده عبد الوحيد حوريويدة, بمساعدة مواطنيه باسم سيف الناصر و براهيم بوكوز.

وسيواجه المتأهل إلى الدور الثاني, منتخب غانا في شهر مايو المقبل ذهابا و إيابا, و ستجرى الدورة النهائية لكأس إفريقيا للأمم-2019 دون 20 سنة, بالنيجر.

تصفيات كأس إفريقيا-2019 /أقل من 20 عاما - ذهاب الدور الأول/ الجزائر- تونس /3-1/: تصريحات

تصريحات استقتها "واج" عقب نهاية اللقاء الذي فاز به المنتخب الجزائري لأقل من 20 سنة على نظيره التونسي بنتيجة (3-1) الشوط الاول (2-1), لحساب ذهاب الدور الأول لتصفيات كأس إفريقيا للأمم-2019 لكرة القدم, يوم السبت بملعب 20 أوت 1955 بالعناصر (الجزائر).

حسين آشيو / مساعد مدرب المنتخب الجزائري دون 20 سنة :

"نحن سعداء بهذا الفوز الذي حققناه اليوم ضد منتخب تونس (3-1), صحيح أنه لم نكن نرغب في تلقي هدف في لقاء الذهاب بميداننا, لكن تلقينا هدفا عن طريق خطأ فردي و هذه هي كرة القدم. تمكنا من تطبيق طريقة لعبنا و سجلنا ثلاثة أهداف كاملة. نمتلك كل المؤهلات لتحقيق فوز آخر في مباراة الإياب بتونس و كسب تأشيرة التأهل إلى الدور الثاني, ضمن هذه التصفيات المؤهلة إلى كأس إفريقيا 2019".

عبد الكريم لوانشي / مهاجم المنتخب الجزائري دون 20 سنة :

"لعبنا مقابلة جيدة و كانت لصالحنا بتحقيق الفوز على تونس بواقع (3-1) و كان بإمكاننا تسجيل أهداف أخرى. لا تزال أمامنا مباراة الإياب بتونس و سنتنقل بنية الفوز هناك من أجل ضمان بطاقة التأهل إلى الدور الثاني. الفريق التونسي لم يخيفنا فوق الميدان و طبقنا طريقة لعبنا. الخطأ الذي ارتكبه زميلي الحارس عمارة لم يؤثر فينا, هذا أمر عادي و أي لاعب يمكنه أن يرتكب نفس الخطأ. نحن متفائلين بتحقيق الفوز في تونس و المرور إلى الدور الثاني".

صالح حرابي / مدافع المنتخب التونسي دون 20 سنة :

"تلقينا هزيمة قاسية اليوم ضد منتخب الجزائر و تلقينا هدفين بسبب أخطاء فردية.

قدمنا كل ما لدينا من أجل العودة في النتيجة لكننا لم ننجح في تحقيق نتيجة إيجابية. الفريق الجزائري كان أحسن منا في التفاهم و التضامن فوق أرضية الميدان و هو ما صنع الفارق. أنا متفائل بتدارك الوضع في لقاء الغياب بتونس و تسجيل هدفين من أجل تحقيق التأهل".