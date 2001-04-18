مصارعة/ بطولة البحر المتوسط (اليوم الثالث و الأخير): تتويج أشبال الجزائر ب 29 ميدالية منها 11 ذهبية

الجزائر- توج المنتخب الوطني للمصارعة فئة الاشبال (ذكور و إناث) ب 29 ميدالية منها 11 ذهبية و 14 فضية و 4 برونزية في ختام فعاليات بطولة البحر المتوسط للمصارعة اصاغر التي احتضنتها القاعة البيضاوية لمركب محمد بوضياف بالجزائر العاصمة ما بين 29 و 31 مارس.

و عرفت المباريات هيمنة شبلات المنتخب الجزائري اللواتي حصدن 11 ميدالية منها 5 ذهبيات كانت من نصيب سهيلة العربي (40 كغ) و بشير هند (46 كغ) و بوقصير سعاد (53 كغ) و قدور شيماء (57 كغ) و جبراني حنان (69 كغ).

أما الميداليات الفضية فعادت الى كل من بلحجل خليدة (49 كغ) و جبراني دنيا (73 كغ) و بن عروم نعيمة (61 كغ) و سوداني مستورة (65 كغ) و بولعيش وردية (57 كغ) فيما عادت البرونزية للمصارعة حمور سارة (43 كغ).

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و قالت مدربة المنتخب الوطني للمصارعة شبلات, بوكريف مفيدة في تصريح لوأج "أود أن أشكر شبلات المنتخب الوطني على النتائج التي تحصلن عليها و تصدرهن للترتيب امام المنتخب التونسي. إنه ثمرة ثلاث أشهر من العمل حيث استطعن رغم التعب الناجم عن المشاركة في البطولة الإفريقية الأخيرة في نيجيريا من أن يشاركن في هذا الموعد الرياضي".

و عرفت هذه البطولة تألق المصارعين الجزائريين بحصولهم على المركز الاول بمجموع 7 ميداليات منها ميداليتين ذهبيتين عادت لكل من عباس حميد هواري (45 كغ) و بن محرز محمد (48 كغ).

و كانت الميداليات الفضية من نصيب المصارعين بزه ريان (55 كغ) و شهراوي خالد ( 48 كغ) و بن عمارة اشرف (45 كغ) فيما حصل بوراس نور الإسلام (110 كغ) و صحراوي شعيب ( 65 كغ) على البرونز.

و كان للمصارعة الإغريقية الرومانية نصيب في تشريف الألوان الوطنية باحتلال المركز الاول في ترتيب الفرق و حصدها لعشر ميداليات منها 4 ذهبيات من نصيب دريدي محمد ياسين (48 كغ) و روابح فادي (80 كغ) و بن فرج عبد الكريم (55 كغ) و مريخي عبد الكريم ( 60 كغ), بينما كانت البرونزيات من نصيب شراد عمران (45 كغ) و سلمان رفيق (51 كغ) غالية محمد شكيب ( 110 كغ) و عيدال طاهر عبد الكريم ( 71 كغ)و بوسعيدية عبد الكريم ( 65 كغ) و قزاينية سفيان ( 48 كغ). و اكتفى خلايفية هارون ( 92 كغ) بالميدالية البرونزية.

و جرت الطبعة الثالثة لبطولة البحر الابيض المتوسط للمصارعة المشتركة بمشاركة 230 مصارعا يمثلون 11 بلدا و هم إضافة إلى الجزائر الممثلة ب92 رياضيا, فرنسا و صربيا و اليونان و البرتغال و إيطاليا و المغرب و تونس و فلسطين و سوريا و مصر.