كرة القدم / الرابطة المحترفة الثانية (الجولة الـ24): جمعية عين مليلة تسقط بسعيدة وناديا بجاية في الصدارة

الجزائر - عرفت نتائج الجولة الـ24 من بطولة الرابطة المحترفة الثانية "موبيليس" لكرة القدم, التي جرت يوم السبت, سقوط الرائد السابق جمعية عين مليلة خارج قواعده بمدينة سعيدة أمام المولودية المحلية 2-0, ليفقد كرسي الصدارة الذي بات يتقاسمه ناديا مدينة بجاية المولودية والشبيبة.

وانهزم الرائد السابق, جمعية عين مليلة امام مولودية سعيدة بنتيجة هدفين دون رد, ليتجمد رصيده في النقطة 45, في حين تقدم "السعيدية" الى الصف الثامن ب33 نقطة.

وبفضل فوزه على الضيف شباب عين فكرون ب(3-1) عاد فريق مولودية بجاية مجددا الى مركز الريادة بمجموع 46 نقطة مناصفة مع الجار والغريم الابدي الشبيبة, في حين تبقى وضعية "السلاحف" معقدة في المرتبة 15 وما قبل أخير برصيد 22 نقطة وبفارق أربع نقاط عن أول الناجين.

من جهتها, عادت شبيبة بجاية بتعادل ثمين من وهران أمام الجمعية المحلية بنتيجة (1-1) مما سمح لها بتقاسم الصدارة مع الغريم ومنافسها في الجولة المقبلة مولودية بجاية (46 ن).

وانتهت القمة بين شبيبة سكيكدة والضيف اولمبي الشلف بالتعادل الابيض (0-0) في مواجهة مشحونة عرفت غضب الجماهير "السكيكدية" كون النتيجة لا تخدم اي طرف, حيث يحتل أبناء "روسيكادا" الصف السادس ب39ن وتبعدهم عن اصحاب المقدمة وتجعل آمالهم في الصعود "شبه مستحيلة", في حين يتواجد "الشلفاوة" في المرتبة الخامسة ب40 نقطة.

من جهته استغل اهلي برج بوعريريج فرصة استضافته لاحد المهددين بالنزول, غالي معسكر, وفاز عليه بثنائية نظيفة, والتي سمحت لأبناء "البيبان" بالارتقاء الى الصف الرابع بمجموع 41 نقطة, بينما تبقى "الغالية" تعاني في المركز 14 المهدد بالنزول, برصيد 22 نقطة.

بالمقابل, عاد فريق وداد تلمسان بفوز هام وثمين على ارض امل بوسعادة بنتيجة (2-1), حيث تمكن "الزيانيون" من قلب تأخرهم في النتيجة الى تقدم, مما سمح لهم بالابتعاد عن الخطر, بالصعود الى الصف 11 رافعين حصيلتهم الى 27 نقطة, في حين يحافظ "البوسعادية" على مركزهم العاشر (30ن) رغم الخسارة.

وفي لقاء آخر, انتزع سريع غليزان تعادلا من العلمة على حساب المولودية المحلية بهدف في كل شبكة, وهي النتيجة التي لا تخدم أصحاب الارض بشكل اكبر بما أنهم لم يضمنوا بعد البقاء بشكل رسمي, علما انهم يحتلون المركز 13 ب24 نقطة وعلى بعد خطوتين من النزول, أما السريع فيبقى دوما في الصف السابع ب(35ن).

وفي قمة الفرق المهددة بالنزول, عاد الفوز لشباب باتنة على حساب الضيف رائد القبة بهدف نظيف, وهو ما سمح للشباب بإنعاش حظوظهم في البقاء رغم صعوبة المأمورية, علما أن نقطتين فقط تفصلهم عن أول الناجين كما يتقاسمون النقاط مع اندية عين شباب عين فكرون وغالي معسكر ب22 نقطة لكل منهم, أما رائد القبة فيتواجد في الصف ال12 ب26 نقطة و يبقى ليس بعيدا عن منطقة الخطر.

كرة القدم / الرابطة المحترفة الثانية (الجولة الـ24): النتائج والترتيب

النتائج والترتيب عقب إجراء لقاءات الجولة الـ24 من بطولة الرابطة المحترفة الثانية "موبيليس" لكرة القدم, يوم السبت.

مولودية بجاية - شباب عين الفكرون 3 - 1

مولودية العلمة - سريع غليزان 1 - 1

امل بوسعادة - وداد تلمسان 1 - 2

أهلي برج بوعريريج - غالي معسكر 2 - 0

شباب باتنة - رائد القبة 1 - 0

جمعية وهران - شبيبة بجاية 1 - 1

مولودية سعيدة - جمعية عين مليلة 2 - 0

شبيبة سكيكدة - أولمبي الشلف 0 - 0

الترتيب نقاط لعب

شبيبة بجاية 46 24

-- . مولودية بجاية 46 24

جمعية عين مليلة 45 24 أهلي برج بوعريريج 41 24 أولمبي الشلف 40 24 شبيبة سكيكدة 39 24 سريع غليزان 35 24 مولودية سعيدة 33 24 جمعية وهران 31 24 أمل بوسعادة 30 24 وداد تلمسان 27 24 رائد القبة 26 24 مولودية العلمة 24 24 غالي معسكر 22 24

-- شباب عين الفكرون 22 24

--. شباب باتنة 22 24.