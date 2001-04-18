مونديال كرة القدم 2026: قرار رئيس الجمهورية بدعم الجزائر للمغرب "ننفذه بكل اعتزاز"

البيض - أكد وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي يوم السبت بالبيض أن "قرار فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة القاضي بدعم الجزائر للمغرب لاستضافة كأس العالم لكرة القدم لعام 2026 ننفذه بكل إعتزاز".

وأبرز ولد علي لدى تنشيطه لندوة صحفية في ختام زيارة عمل وتفقد الى الولاية أن دائرته الوزارية "ملتزمة وترافق هذا القرار السيادي في دعم الجزائر لملف استضافة المغرب لكأس العالم".

من جهة أخرى أبرز الوزير أن علاقة وزارة الشباب والرياضة بالاتحادية الجزائرية لكرة القدم وغيرها من الاتحاديات الرياضية هي "علاقة تنسيق ومرافقة لتطوير وترقية الرياضة الجزائرية وكذا تمكين الرياضيين من مختلف الإمكانيات لتحقيق النتائج الإيجابية في مختلف المحافل الرياضة المحلية والدولية".

في سياق آخر أشار الى أن التغييرات الأخيرة التي قامت بها الوزارة سواء على المستوى المركزي أو المحلي يأتي في إطار" سياسة الدولة وقطاع الشباب والرياضة لإعطاء ديناميكية للقطاع وتقييم أداء المسؤولين للرفع من مستوى الرياضة وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية ."

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وأشاد الوزير بالمجهودات المبذولة ميدانيا من طرف مسؤولي القطاع بالتنسيق مع السلطات المحلية داعيا إلى المزيد من الجهد وتوفير مختلف المرافق الرياضية للشباب وكذا دعم النوادي الرياضية الناشطة في الميدان مؤكدا مساهمة هذه الأخيرة في الترويج السياحي لمختلف مناطق البلاد من خلال التبادل الرياضي بين مختلف النوادي.

كما أكد الهادي ولد علي أن وزارته "مستمرة وملتزمة" بالدعم المالي لهذه النوادي الرياضية للإرتقاء بالقطاعي مجددا دعمه للحركة الشبانية والرياضة الجوارية عبر مختلف ولايات الوطن.

وخلال زيارته الى الولاية أشرف الوزير بمدينة البيض على وضع حجر الأساس لإعادة تأهيل ملعب "الشهداء الستة" وتفقد مشروعي انجاز قاعة متعددة الرياضات بسعة 500 مقعد وقاعة متخصصة حيث ينتظر استلام هذين المرفقين قبل نهاية السنة الجارية.

وببلدية الأبيض سيدي الشيخ (130كلم جنوب الولاية) عاين مشروع انجاز مسبح شبه أولمبي الذي يتوقع استلامه قبل نهاية السنة الجارية. كما وضع بذات البلدية حجر الأساس لانطلاق مشروع قاعة متعددة الرياضات بسعة 500 مقعد.

كما عاين الوزير ببلدية بوسمغون (160كلم جنوب البيض) مشروع مسبح جواري الذي تجاوزت به نسبة الأشغال 95 بالمائة وينتظر ان يدخل حيز الخدمة في الايام المقبلة واشرف ببلدية الشلالة (140كلم جنوب الولاية) على تدشين مسبح جواري.