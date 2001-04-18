الرابطة الأولى "موبيليس" /الجولة 24/: شباب قسنطينة يعود بنقطة من المدية و مولودية وهران تنهار في سطيف

الجزائر- اختتمت يوم السبت مباريات الجولة 24 لبطولة الرابطة الأولى لكرة القدم "موبيليس" باكتفاء رائد الترتيب شباب قسنطينة بالتعادل السلبي (0-0) في المدية و انهزام الملاحق مولودية وهران في سطيف (1-4) فيما استعاد اتحاد الحراش الابتسامة بعد انتصاره العسير و الثمين على بارادو (2-1) في لقاء الفرصة الأخيرة.

وكانت هذه الجولة قد انطلقت يوم أمس الجمعة و تميزت بعودة مولودية الجزائر للمركز الثالث و تسجيل نصر حسين داي لفوز خارج الديار و بالتحديد في بلعباس (1-0), فيما يكتنف الغموض الشامل أسفل الترتيب بعد تجمع ستة فرق في منديل والتي يفصل بينها ثلاثة نقاط قبل ست جولات عن نهاية الموسم الكروي 2017-2018.

ورغم تعادله في المدية الذي يصارع من اجل ضمان البقاء, استفاد شباب قسنطينة من نقطة إضافية بعد انهزام ملاحقه مولودية وهران في سطيف (1-4) ليرتفع الفارق إلى خمس نقاط عن تشكيلة المدرب بوعكاز, التي أظهرت ضعفها خارج القواعد بعد الرباعية النظيفة التي تكبّدتها أمام مولودية الجزائر قبل أسبوعين. و بإمكان الحمراوة تضييع المركز الثاني لصالح العميد الذي أمطر شباب اتحاد البليدة بنتيجة ثقيلة (4-1) و ذلك في حال فوزه يوم الثلاثاء بلقائه المتأخر أمام شبيبة القبائل بتيزي وزو, و الذي قد يقلص الفارق عن الرائد القسنطيني إلى ثلاث نقاط فقط.

أما وفاق سطيف الذي يستهدف الصعود على المنصة, فقد بدأ يتأقلم مع خطة مدربه الجديد عبد الحق بن شيخة, و الذي يستعد جيدا لمنافسة رابطة الأبطال الإفريقية بعد تأهله رفقة مولودية الجزائر لمرحلة المجموعات التي ستنطلق في شهر مايو المقبل.

ومن بين أهم مخلفات مباريات يوم السبت, عودة اتحاد الحراش من بعيد في لقائه العاصمي أمام نادي بارادو حيث كان منهزما في الشوط الأول (0-1ل قبل أن يقلب الطاولة في الشوط الثاني على منافسه بهدفين لبوقاش (60 من ضربة جزاء) وفقيه (86), ليخرج مؤقتا من المنطقة الحمراء التي اصبحت حاليا من نصيب شبيبة القبائل (23 ن-23 م) و اتحاد بسكرة (23 ن - 24 م) و اتحاد البليدة (18 ن - 24 م).

بعد نتائج اليوم (السبت), اصبح الصراع محتدما بين ما لا يقل عن 8 فرق, انطلاقا من اتحاد بلعباس (29 ن) و مرورا بشباب بلوزداد (27), أولمبي المدية (26), دفاع تاجنانت (24), اتحاد الحراش (24), شبيبة القبائل (23), اتحاد بسكرة (23) و وصولا باتحاد البليدة (18) علما بأن شبيبة القبائل تنقصها مباراة أمام مولودية الجزائر, والتي قد ترفع رصيدها إلى 26 نقطة في حال الفوز بالنقاط الثلاث.

و كانت الجولة ال 24 قد بدأت بلقاء محلي جمع بين الناديين العاصميين شباب بلوزداد و اتحاد الجزائر المقبلين على تمثيل الكرة الجزائرية في كـاس "الكاف", حيث عاد الفوز لشباب بلوزداد (1-0) بهدف سجله بلايلي من ضربة جزاء احتج عليه كثيرا لاعبو الاتحاد. وإن سمح هذا الفوز لفريق العقيبة من الهروب مؤقتا من منطقة الخطر, فليس الأمر كذلك لتشكيلة حي سوسطارة التي ضيعت المركز الثالث لصالح مولودية الجزائر.

وكان دفاع تاجنانت المستفيد الأول من أندية أسفل الترتيب حيث فاز على شبيبة الساورة بهدفين نظيفين, حاصدا بالمناسبة ثلاث نقاط ثمينة سيكون وزنها من ذهب في نهاية الموسم.

أما نصر حسين داي فواصل سلسلة نتائجه الإيجابية بعودته من بلعباس بفوز ثمين (1-0) جعله يرتقي للمرتبة الرابعة (38 نقطة) مناصفة مع جاره العاصمي, اتحاد الجزائر. و يعود الفضل في هذا التألق لابن الفريق, بلال دزيري الذي اعطى نفسا جديدا لأصحاب اللونين الأحمر و الأصفر الذين لم يتجرعوا مرارة الهزيمة منذ الجولة ال 11 امام الساورة (0-1).

الرابطة الاولى "موبيليس" /الجولة 24/: النتائج الكاملة و الهدافون

النتائج الكاملة والهدافون لمباريات الجولة 24 لبطولة الرابطة الاولى لكرة القدم "موبيليس" يومي الجمعة و السبت:

الجمعة:

شباب بلوزداد : 1 بلايلي (د 34 ض.جزاء)

اتحاد الجزائر : 0

اتحاد بسكرة : 1 العقبي (د 51 ض.جزاء)

شبيبة القبائل : 1 بن علجية (د 68)

دفاع تاجنانت : 2 كوجو-دوسي (26), دمان (90)

شبيبة الساورة : 0

اتحاد بلعباس : 0

نصر حسين داي: 1 خاسف (د 23)

مولودية الجزائر : 4 حشود (11), درارجة (61 و 67), سويبع (74)

- اتحاد البليدة : 1 عيسى الباي (21)

السبت :

اتحاد الحراش : 2 بوقاش (60 ضربة جزاء), فقيح (86)

نادي بارادو : 1 نعيجي (42)

أولمبي المدية : 0

شباب قسنطينة : 0

وفاق سطيف : 4 ربيعي (7), حدوش (23 ضربة جزاء), آيت وعمر ( 34) بانوح (83)

مولودية وهران : 1 طيايبة (د 40) .

كرة القدم / الرابطة المحترفة الثانية (الجولة الـ24): النتائج والترتيب

النتائج والترتيب عقب إجراء لقاءات الجولة الـ24 من بطولة الرابطة المحترفة الثانية "موبيليس" لكرة القدم, يوم السبت.

مولودية بجاية - شباب عين الفكرون 3 - 1

مولودية العلمة - سريع غليزان 1 - 1

امل بوسعادة - وداد تلمسان 1 - 2

أهلي برج بوعريريج - غالي معسكر 2 - 0

شباب باتنة - رائد القبة 1 - 0

جمعية وهران - شبيبة بجاية 1 - 1

مولودية سعيدة - جمعية عين مليلة 2 - 0

شبيبة سكيكدة - أولمبي الشلف 0 - 0

الترتيب نقاط لعب

شبيبة بجاية 46 24

-- . مولودية بجاية 46 24

جمعية عين مليلة 45 24 أهلي برج بوعريريج 41 24 أولمبي الشلف 40 24 شبيبة سكيكدة 39 24 سريع غليزان 35 24 مولودية سعيدة 33 24 جمعية وهران 31 24 أمل بوسعادة 30 24 وداد تلمسان 27 24 رائد القبة 26 24 مولودية العلمة 24 24 غالي معسكر 22 24

-- شباب عين الفكرون 22 24

--. شباب باتنة 22 24.