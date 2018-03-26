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دراجات/ طواف الجزائر 2018: يوسف رقيقي يفوز بالمرحلة الخامسة

  أدرج يـوم : السبت, 31 آذار/مارس 2018 19:29     الفئـة : رياضــة     قراءة : 2 مرات
دراجات/ طواف الجزائر 2018: يوسف رقيقي يفوز بالمرحلة الخامسة

البويرة- فاز الدراج الجزائري, يوسف رقيقي من مجموعة  سوفاك ناتورا فور ريفر, يوم السبت بالمرحلة الخامسة (المدية -البويرة) لطواف  الجزائر للدراجات في حين احتفظ مواطنه عبد الرحمن منصوري من الاتحاد الرياضي  لدراجات البليدة بقمصيه الأصفر على الرغم من صعوبة المسلك الممتد على مسافة  5ر126, حسب النتائج النهائية التي قدمها المنظمون.

ووصل الدراج رقيقي (بطل الجزائر) إلى خط النهاية بعد توقيت 2سا 31د 12 ثا  ليفوز بالمرحلة الخامسة لهذه الطبعة أمام حمزة ياسين وعز الدين لعقاب من  المجمع البترولي.

كما سمحت المرحلة الخامسة لطواف الجزائر للدراجات التي شارك فيها 71 دراجا  للرياضي عبد الرحمن منصوري بالاحتفاظ بقميصه الأصفر ونفس الأمر بالنسبة لحمزة  ياسين الذي احتفظ كذلك بالقميص الأخضر لأسرع دراج والابيض لأسرع دراج آمال في  حين عاد القميص المنقط لأفضل متسلق للفرنسي "جوليان أمادوري" من نادي كوت  دازور.

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وفي تصريح صحفي لوأج أكد منصوري أنه "رغم صعوبات المسلك إضافة إلى البرد  والريح تمكنا من الصمود أمام المتسابقين الآخرين ولكن يتوجب علينا بذل المزيد  من الجهود من أجل تحقيق نتائج أفضل في هذه المسابقة".

من جهته وصف رئيس الاتحادية الجزائرية للدراجات, مبروك جربوعة هذه المرحلة  التي جرت بين البويرة والمدية مرورا بأعالي بن شيكاو "بالصعبة جدا" مشيرا إلى  أن الدراجين وجدوا صعوبات بسبب هبوب الرياح وبرودة الطقس.

وصرح السيد قربوعة لوأج يقول "واجه المشاركون في هذا الطواف الكثير من  الصعوبات من أجل العبور خاصة من بن شيكاو نحو البرواقية".

وأكد السيد قربوعة أنه على الرغم من ذلك تمكن  الدراجون من استجماع قواهم  مستفيدين من سهولة المسلك الواقع بين البرواقية والبويرة حيث الطريق جيدة  هناك, معبرا عن سعادته بالفوز بالمرحلة الخامسة التي جرت في ظروف حسنة دون  تسجيل أي حادث.

وستعطى شارة انطلاق المرحلة السادسة من طواف الجزائر للدراجات (بويرة-بجاية),  حسبما كشف عنه المنظمون,  يوم الأحد انطلاقا من وسط مدينة البويرة نحو الشرفة  إلى غاية حدود ولاية بجاية مرورا بحيزر ومفترق تيكجدة ثم سماش و آسيف آسماض ثم  اث يخلف.

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دراجات/ طواف الجزائر 2018: يوسف رقيقي يفوز بالمرحلة الخامسة
  أدرج يـوم : السبت, 31 آذار/مارس 2018 19:29     الفئـة : رياضــة     قراءة : 2 مرة   شارك

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