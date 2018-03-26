الرابطة الأولى "موبيليس" /الجولة 24/: مولودية الجزائر تنفرد بالمركز الثالث و وضعية أسفل الترتيب تزداد غموضا

الجزائر - أسدل الستار يوم الجمعة, على مباريات الدفعة الأولى لمباريات الجولة 24 لبطولة الرابطة الاولى لكرة القدم "موبيليس" التي أفرزت معطيات جديدة تتمثل في عودة مولودية الجزائر للمركز الثالث, بينما يكتنف الغموض الشامل أسفل الترتيب في انتظار استكمال هذه الجولة يوم السبت بإجراء المباريات الثلاثة الأخيرة التي قد تكشف النقاب عن معطيات جديدة.

و افتتحت الجولة ال 24 بلقاء محلي جمع بين الناديين العاصميين شباب بلوزداد و اتحاد الجزائر المقبلين على تمثيل الكرة الجزائرية في كـاس "الكاف", حيث عاد الفوز لشباب بلوزداد (1-0) بهدف سجله بلايلي من ضربة جزاء احتج عليه كثيرا لاعبو الاتحاد. وإن سمح هذا الفوز لفريق العقيبة من الهروب مؤقتا من منطقة الخطر, فليس الأمر كذلك لتشكيلة حي سوسطارة التي ضيعت المركز الثالث لصالح مولودية الجزائر الفائزة بنتيجة عريض (4-1) على متذيل الترتيب, اتحاد البليدة الذي يبقى ملازما للمركز الأخير ب 18 نقطة و بفارق ثلاث نقاط عن اتحاد الحراش الذي قد يعمق الفارق أكثر في حالة فوزه غدا على نادي بارادو.

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اما العميد فقد استعد جيدا للقائه المتأخر يوم الثلاثاء ضد شبيبة القبائل.

هذه الأخيرة عادت بنقطة ثمينة من تنقلها الصعب إلى بسكرة (1-1), حيث يبقى الفريقان ملازمين للمركز 13 ب23 نقطة في انتظار اجراء باقي المباريات يوم السبت.

وكان دفاع تاجنانت المستفيد الأول من أندية أسفل الترتيب حيث فاز على شبيبة الساورة بهدفين نظيفين, حاصدا بالمناسبة ثلاث نقاط ثمينة سيكون وزنها من ذهب في نهاية الموسم.

أما نصر حسين داي فما زال يواصل سلسلة نتائجه الإيجابية بعودته من بلعباس بفوز ثمين (1-0) جعله يرتقي للمرتبة الرابعة (38 نقطة) مناصفة مع جاره العاصمي, اتحاد الجزائر. و يعود الفضل في هذا التألق لابن الفريق, بلال دزيري الذي اعطى نفسا جديدا لأصحاب اللونين الأحمر و الأصفر الذين لم يتجرعو مرارة الهزيمة منذ الجولة ال 11 امام الساورة.

وستجري يوم غد ثلاث مباريات تهم بالدرجة الأولى رائد الترتيب شباب قسنطينة الذي يقوم برحلة محفوفة بالمخاطر إلى المدية, في حين يسعى وفاق سطيف إلى الإطاحة بوصيف الترتيب مولودية وهران في مباراة مفتوحة على كل الاحتمالات.