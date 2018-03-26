فوفينام فيات فوداو / كأس الجزائر 2018 : فريق جمعية الأمن الوطني يتوج باللقب عن جدارة و استحقاق

الجزائر - توج فريق الجمعية الرياضية للأمن الوطني بلقب النسخة الـ 16 لكأس الجزائر للفوفينام فيات فوداو, عن جدارة و استحقاق, بعد حصده 14 ميدالية ذهبية, في ختام المُنازلات النهائية التي جرت يوم الجمعة, بقاعة حرشة حسان (الجزائر).

وأثبتت جمعية الأمن الوطني عُلو كعبها بعد خوض 16 نهائي في مختلف اختصاصات الفوفينام فيات فوداو, بإحرازها المرتبة الأولى برصيد 14 ميدالية ذهبية, فضية واحدة و ثلاث برونزيات, بفارق كبير عن صاحب الصف الثاني أولمبي بوروبة (6 ذهبيات, 3 فضيات و برونزيتين), في حين عاد المركز الثالث لمستقبل واد سمار (ذهبية واحدة و فضيتين).

وأكد مدرب جمعية الأمن الوطني الهاشمي عبد النوز, أن فريقه يستحق هذه اللقب الثالث على التوالي لكأس الجزائر, بالنظر إلى المجهودات التي بذلتها عناصره في فترة التحضيرات و الجدية في العمل.

و صرح عبد النوز لـ "واج" قائلا : "حققنا تتويجا مستحقا بفضل العمل و المثابرة في التدريبات, حيث نمتلك عناصر دولية ممتازة و منهم أبطال عالميين, مثل بوزيد و زايري. المستوى الفني كان مرتفعا و تنافسنا مع أولمبي بوروبة الذي فزنا عليه الموسم الماضي بفارق ميدالية واحدة, لكن هذه السنة قمنا باستقدامات نوعية في تخصص المُنازلات المفتوحة و هو ما أحدث الفارق. نحن راضون بالنتائج

التي حققها رياضيونا و بالعمل الذي يقوم به المؤطرون بالفريق".

و كشف المدرب عبد النوز, أن جمعية الأمن الوطني تركز على العمل القاعدي لتكوين رياضيين ذو مستوى عالي "أحرزنا نتائج إيجابية كذلك على مستوى الفئات الصغرى, حيث فزنا بالبطولة الوطنية لدى الأواسط. كما فتحنا منذ سنتين مدرسة للفوفينام فيات فوداو ببلدية باش جراح بالعاصمة و بدأت تعطي ثمارها على المستوى الولائي و الجهوي, فأهدافنا بالدرجة الأولى هي تربوية و ثقافية قبل

بلوغ مرحلة التنافس و التتويجات".

من جانبه أكد محمد جواج رئيس الاتحادية الجزائرية للفوفينام فيات فوداو, أنه يوجد عمل قاعدي أدى إلى بروز فرق جديدة "كان منتظرا أن يسيطر فريق الأمن الوطني على كأس الجزائر, لأنه يضم أغلب عناصر الفريق الوطني و يتوفر على الإمكانيات اللازمة و هو ما سيخدم رياضة الفوفينام فيات فوداو في بلادنا. كما سجلنا بروز أندية جديدة على غرار راس الواد لبرج بوعريريج, وفاء سعيدة و

وأولمبي واد سمار ما يدل على وجود عمل قاعدي"

و أضاف جواج "نحن كاتحادية, سطرنا برنامجا جديدا يتمثل في إنشاء أربعة أقطاب في الشرق, الشمال, الغرب و الجنوب, بهدف الرفع من مستوى رياضينا بالولايات الداخلية, عبر تنظيم دورات تدريبية مكثفة من المستوى العالي و بحضور عناصر المنتخب الوطني".

و جرت منافسات الطبعة الـ 16 من كأس الجزائر للفوفينام فيات فوداو, في ظروف تنظيمية محكمة من طرف الاتحادية, بحضور سفير جمهورية الفيتنام الاشتراكية بالجزائر كونت روك, الذي أعجب بالتنظيم و يواصل دعم و مرافقة الهيئة الفيدرالية لتطوير هذه الرياضة الرسيمة في الفيتنام.