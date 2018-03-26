الرابطة الاولى "موبيليس" (الجولة 24): النتائج الجزئية و الهدافون  

الجزائر - النتائج الجزئية و الهدافون لمباريات الدفعة الأولى الجولة 24 لبطولة الرابطة الاولى لكرة القدم "موبيليس" اليوم الجمعة :
شباب بلوزداد : 1 بلايلي (د 34 ض.جزاء)
اتحاد الجزائر : 0
اتحاد بسكرة : 1 العقبي (د 51 ض.جزاء)
شبيبة القبائل : 1 بن علجية (د 68)
دفاع تاجنانت : 2 كوجو-دوسي (26)، دمان (90)
شبيبة الساورة : 0
اتحاد بلعباس : 0
نصر حسين داي: 1 خاسف (د 23)
مولودية الجزائر : 4 حشود (11)، درارجة (61 و 67)، سويبع (74)
- اتحاد البليدة : 1 عيسى الباي (21)
السبت 31 مارس :
الجزائر (اول نوفمبر54) : اتحاد الحراش - نادي بارادو (00ر16)
المدية : أولمبي المدية - شباب قسنطينة (00ر16)
سطيف : وفاق سطيف - مولودية وهران (00ر17) .