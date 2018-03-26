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الرابطة الاولى "موبيليس" (الجولة 24): النتائج الجزئية و الهدافون  

  أدرج يـوم : الجمعة, 30 آذار/مارس 2018 19:31     الفئـة : رياضــة     قراءة : 2 مرات
الرابطة الاولى &quot;موبيليس&quot; (الجولة 24): النتائج الجزئية و الهدافون  

الجزائر - النتائج الجزئية و الهدافون لمباريات الدفعة  الأولى الجولة 24 لبطولة الرابطة الاولى لكرة القدم "موبيليس" اليوم الجمعة :

 شباب بلوزداد    : 1 بلايلي (د 34 ض.جزاء)  

اتحاد الجزائر     : 0

 

اتحاد بسكرة    : 1 العقبي (د 51 ض.جزاء)

شبيبة القبائل    : 1 بن علجية (د 68)     

 

دفاع تاجنانت    : 2 كوجو-دوسي (26)، دمان (90) 

شبيبة الساورة    : 0 

 

اتحاد بلعباس     :  0

 نصر حسين داي: 1 خاسف (د 23) 

 

مولودية الجزائر  : 4 حشود (11)، درارجة (61 و 67)، سويبع (74) 

- اتحاد البليدة     :  1 عيسى الباي (21) 

 

       السبت 31 مارس :

الجزائر (اول نوفمبر54)   : اتحاد الحراش - نادي بارادو    (00ر16)

المدية               : أولمبي المدية - شباب قسنطينة (00ر16)

سطيف               : وفاق سطيف - مولودية وهران  (00ر17) .

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الرابطة الاولى "موبيليس" (الجولة 24): النتائج الجزئية و الهدافون  
  أدرج يـوم : الجمعة, 30 آذار/مارس 2018 19:31     الفئـة : رياضــة     قراءة : 2 مرة   شارك

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