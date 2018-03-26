تصفيات كأس إفريقيا-2019 (دون 20 عاما) الجزائر-تونس: من أجل تحقيق فارق مريح داخل الديار

وكانت التشكيلة الوطنية التي يشرف على تدريبها الثنائي سليم سبع و حسين آشيو، قد أجرت سلسلة من التربصات والمباريات الودية تحسبا لموعد يوم السبت الذي يبدو صعبا و مثيرا للتشكيلتين المغاربيتين.
وقدم زملاء المدافع أحمد كروم مردودا طيبا خلال اللقاءين الوديين الأسبوع الماضي أمام منتخب النيجر و اللذين أنهوهما بفوزين (2-0 و 6-1). لكن المدرب المساعد حسين آشيو بدا مقتنعا بقوة المنتخب التونسي الذي واجهه "الخضر" وديا من قبل.
وصرح اللاعب الدولي السابق لـ/واج قائلا: "الفريق في تحسن مستمر، فاللاعبون يجهدون أنفسهم من أجل أن يكونوا جاهزين في اليوم المحدد. المباراة أمام تونس ستكون صعبة للغاية حيث غالبا ما تميزت اللقاءات بين منتخبات شمال إفريقيا بالندية و التنافس كونها تملك طابعا خاصا. أظن أن اللقاء سيلعب على تفاصيل دقيقة".
بالنسبة للمدافع كروم، أصبح الفريق الجزائري جاهزا لمباراته أمام تونس و كله عزيمة على الظفر بتأشيرة التأهل للدور الثاني. ويقول كروم ما يلي: "نحن جاهزون ومحفزون لتحقيق إنجاز كبير أمام الخصم التونسي من أجل خطف تذكرة الدور الثاني لتصفيات كان-2019".
ويبقى رفاق آدم زرقان واعين بصعوبة المهمة لكنهم يؤمنون بحظوظهم خاصة و أنهم يعرفون جيدا منافسهم الذين تغلبوا عليه وديا (1-0).
من جهتها، استعدت التشكيلة التونسية للموعد المزدوج أمام نظيرتها الجزائرية بمشاركتها في سلسلة من التربصات داخل الوطن و على أرضية معشوشبة اصطناعيا بملعب قربة (تونس) لعبت خلالها عدة مباريات ودية، كانت الأخيرة منها أمام قطر (6-3) و موريتانيا (3-2).
وسيركز الناخب التونسي محمود باشا كثيرا على القوة الضاربة لثنائي الهجوم، محمد علي بن رمضان و يسري حمزة دون نسيان براهيم خليفة الذي ينشط بنادي راد ستار الفرنسي و الذي سيعمل على اجتياز الدفاع الجزائري.
وسيدير المباراة طاقم تحكيم مغربي بقيادة عديل زواق، بمساعدة مواطنيه هشام علي عبو و يحيى نوالي.
وستجري مباراة العودة يوم 7 أبريل بتونس تحت إشراف ثلاثي تحكيم موريتاني يقوده عبد الوحيد حوريويدة، بمساعدة مواطنيه باسم سيف الناصر و براهيم بوكوز.
وسيواجه المتأهل من هذا اللقاء المزدوج في الدور الثاني، منتخب غانا في شهر مايو المقبل ذهابا و إيابا، علما و أن المرحلة النهائية للمنافسة مقررة بالنيجر.