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البطولة الأفريقية لرفع الأثقال: الرباع فريد سعدي يهدي الجزائر ميدالية ذهبية 

  أدرج يـوم : الجمعة, 30 آذار/مارس 2018 14:56     الفئـة : رياضــة     قراءة : 3 مرات

تبسة - أحرز الرباع الجزائري فريد سعدي المنحدر من ولاية  تبسة  ميدالية ذهبية ضمن فعاليات المنافسة الأفريقية لرفع الأثقال التي  يحتضنها الملعب الدولي لمصر منذ ال26 مارس الجاري، حسب ما علمته وأج اليوم  الخميس من مديرية الشباب و الرياضة.

وأفاد ذات المصدر بأن الرباع فريد سعدي تألق بمعية رفقائه في الفريق الوطني  الجزائري لرفع الأثقال المشارك في هذه البطولة الأفريقية حيث أحرز ميدالية  ذهبية مكنته من التأهل لدورة الألعاب الأولمبية للشباب المقرر إجراؤها  بالأرجنتين خلال السنة الجارية.

وأشار ذات المصدر إلى أن الرباع تحصل أيضا على ميداليتين فضيتين عن فئة  الأشبال إلى جانب ثلاث فضيات لدى الأواسط وزن 94 كغ خلال نفس البطولة.

تجدر الإشارة إلى أن جمهورية مصر العربية تحتضن البطولة الإفريقية للشباب  والناشئين في رياضة رفع الاثقال خلال الفترة الممتدة بين 26 و 29 مارس الجاري  وهي بطولة مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية للشباب المقرر إقامتها  بالأرجنتين.

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البطولة الأفريقية لرفع الأثقال: الرباع فريد سعدي يهدي الجزائر ميدالية ذهبية 
  أدرج يـوم : الجمعة, 30 آذار/مارس 2018 14:56     الفئـة : رياضــة     قراءة : 3 مرة   شارك

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