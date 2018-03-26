الألعاب الإفريقية للشباب 2018 : "أنا راض بالظروف التي جرى فيها المخيم التدريبي السابع و واثق من نجاح رياضيينا"

و صرح ولد علي يوم الخميس على هامش معاينته لتحضيرات المنتخبات الوطنية لأقل من 18 سنة في كرة السلة, المصارعة و السباحة, بمركز تحضير و تجمع المواهب الشابة بالسويدانية (الجزائر), ضمن المخيم التدريبي السابع, قائلا : "أنا جد راض و فخور بالظروف الجيدة التي جرى فيها هذا المخيم التدريبي السابع سواء هنا بمركز السويدانية أو في باقي المراكز التابع لقطاعنا و التي شارك فيها 845 رياضي شاب يمثلون 36 تخصص. وتميز هذا المخيم السابع بدخول اختصاصات جديدة مثل الهوكي على العشب, ترياتلون, السامبو, كرة السرعة و سباق الدراجات النارية و التي ستكون حاضرة بطبعة الجزائر للألعاب الإفريقية للشباب".
و عبر الرجل الأول في قطاع الرياضة بالجزائر عن ثقته بفعالية التحضيرات التي يقوم بها الرياضيون الشباب من أجل التألق في موعد الجزائر و تشريف الألوان الوطنية, مستدلا بعدد بالميداليات التي أحرزها الرياضيون خلال مختلف المنافسات الدولية سنة 2017 و إلى غاية شهر مارس الجاري "ثقتي كبيرة في الاتحاديات الرياضية و الطواقم الفنية و الطبية لقيادة رياضيينا بهدف إنجاح هذه الألعاب الإفريقية ببلادنا وتحقيق نتائج إيجابية. و الدليل على ذلك إحراز العناصر المستفيدة من هذه المخيمات التدريبية مجموع 550 ميدالية منها 220 ذهبية منذ يناير 2017 إلى غاية اليوم في مختلفات المنافسات الدولية. و هو ما يبرهن عن صحة الرياضة الجزائرية خاصة لدى فئة الشباب".
كما استدل الوزير بنجاعة مخيمات التدريب التي يشرف عليها قطاعه والتي ستسمح لرياضيينا بالاستعداد الجيد للنجاح في طبعة الجزائر, وهو ضمان "تأهل رياضيان من رياضة الملاحة الشراعية و ثلاثة رياضيين من المصارعة للألعاب الأولمبية للشباب 2018 المقررة من 6 الي 18 أكتوبر المقبل بالعاصمة الأرجنتينية بونس آيرس".
من جانب آخر, كشف ولد علي أنه سيتم تنصيب باقي أعضاء لجنة تحضير الألعاب الإفريقية للشباب 2018 في غضون أسبوعين على الأكثر, بعدما عينت أغلب الوزارات ممثليها, مشيرا أنه بالإضافة إلى تنصيب المدير العام للألعاب, تم تنصيب أعضاء قد انطلقوا في العمل, كمتابعة أشغال ترميم المنشآت التي ستحتضن المنافسات الرسمية وكذا التدريبات و تسجيل الرياضيين".
ووقف وزير الشباب و الرياضة الهادي ولدي على سير تحضيرات منتخبات كرة السلة, المصارعة و السباحة بالسويدانية, رفقة المدير العام للألعاب الإفريقية للشباب 2018 عبد الحليم عزي, مستشار الوزير و مدير الرياضات بالنيابة محمد بختي, رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة السلة علي سليماني و مدير مركز الطب الرياضي محمد بوزرورة.