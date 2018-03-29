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مصارعة/البطولة المتوسطية : انطلاق التصفيات بالقاعة البيضاوية

  أدرج يـوم : الخميس, 29 آذار/مارس 2018 15:15     الفئـة : رياضــة     قراءة : 6 مرات

الجزائر - انطلقت يوم الخميس, تصفيات الطبعة الثالثة للبطولة المتوسطية للمصارعة اشبال و اواسط واكابر (ذكور وإناث) التي تحتضنها  القاعة البيضاوية للمركب الاولمبي محمد بوضياف (الجزائر العاصمة) بمشاركة 230  رياضيا يمثلون 11 دولة.

بالإضافة إلى الجزائر (البلد المنظم), تشهد هذه المنافسة الدولية مشاركة عشر  دول. ويتعلق الأمر ب فرنسا (6 مصارعين) و صربيا (3 مصارعين) واليونان (50  مصارعا) و البرتغال (6 مصارعين) و ايطاليا (7 مصارعين) و المغرب (3 مصارعين)  وتونس (9 مصارعين) و فلسطين (3 مصارعين) و سوريا ( 11 مصارعا) و مصر (9  مصارعين).

وتشارك الجزائر في هذا الموعد بأكبر وفد يتشكل من 92 رياضيا في جميع الاصناف  : أشبال (24 مصارعا) شبلات (10)  اواسط ذكور (21) وسطيات (8) أكابر رجال (19)  و كبريات (10).

وصرح مدير المنتخبات الوطنية بالاتحادية الجزائرية  للمصارعة المشتركة ل  ''واج'', إدريس حواس: ''البطولة المتوسطية للمصارعة هو موعد في غاية الأهمية  خاصة وأنه يدخل ضمن برنامج الهيئة الفدرالية. نحن مجبرين على تنظيم موعد دولي  كل موسم وهذا هدفنا ل 2018 والمواسم القادمة. فيما يخص عدد المشاركين, أعتقد  بأنه أمر رائع في ظل تسجيل مشاركة 230 قادمين من 11 دولة''.

وعن حظوظ الجزائر في الصعود إلى منصة التتويج, فإن مدير المنتخبات الوطنية  أكد أن الرياضيين الجزائريين لديهم كل الحظوظ للعب الأدوار الأولى وتسجيل  نتائج ايجابية.

وقال حواس في هذا الصدد: ''هذا أمر واضح, يبقى هدفنا هو الصعود إلى منصة  التتويج في كل الأصناف لأن حظوظ وامكانيات الرياضيين الجزائريين في تسجيل  نتائج ايجابية, قائمة. أتمنى أن يقدموا مستوى طيب لتمثيل الألوان الوطنية  لبلدنا أحسن تمثيلا''.

ومن أجل تحضير هذا الموعد في أحسن الظروف وتقييم قدرات كل الرياضيين, شاركت  المنتخبات الوطنية العديد من التربصات بمركز تحضير المنتخبات بالسويدانية  (الجزائر), قبل خوض البطولة المتوسطية.

وسيشهد حفل الافتتاح المقرر إجراؤه مساء اليوم الخميس, حضور وزير الشباب  والرياضة, الهادي ولد علي.

كلـمات مفتـاحيــة :
مصارعة/البطولة المتوسطية : انطلاق التصفيات بالقاعة البيضاوية
  أدرج يـوم : الخميس, 29 آذار/مارس 2018 15:15     الفئـة : رياضــة     قراءة : 6 مرة   شارك

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