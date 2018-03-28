المنتخب الجزائري لكرة القدم: ماجر يجسد سياسته الجديدة

الجزائر - شرع مدرب المنتخب الجزائري لكرة القدم, رابح ماجر , في تجسيد سياسته الجديدة على رأس العارضة الفنية للخضر و المتمثلة في منح الفرصة للاعب المحلي الناشط في البطولة الوطنية, حيث أقحم في المباراتين الوديتين الاخيرتين أمام تنزانيا (فوز 4-0) وإيران (هزيمة 1-2) ستة عناصر محلية.

وفي اللقاء الثاني أمام إيران امس الثلاثاء, تم اشراك ستة عناصر, ثلاثة دخلوا أساسيين وهم: الحارس شاوشي وقلب الدفاع شافعي ووسط الميدان بوخنشوش, في حين أقحم الثلاثة الآخرين خلال مجريات اللعب, ويتعلق الامر بالظهير الايسر بن موسى ووسط الميدان الهجومي الملالي وقلب الهجوم عبيد, علما أن هذين الاخيرين لعبا لأول مرة مع المنتخب الوطني أمام تنزانيا وإيران على التوالي.

وعقب المباراة أمام إيران, أوضح المدرب المساعد مزيان إيغيل قائلا : "كل لاعب له الفرصة في المشاركة مع الخضر وعلى كل عنصر استغلال فرصته عندما تتاح له".

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ومن بين ال11 لاعبا محليا تم استدعاؤهم, اكتفى خمسة منهم بالبقاء على دكة البدلاء خلال الموعدين الوديين وهم: السعيد بلكالام (شبيبة القبائل), محمد نعماني (شباب بلوزداد), عبد النور بلخير (شباب قسنطينة), اضافة الى حارسي المرمى عبد القادر صالحي (شباب بلوزداد) وتوفيق وموساوي (نادي بارادو).

وباعتماده على ستة لاعبين محليين في الخرجتين الوديتين يكون ماجر قد بدأ يفي بوعوده التي أطلقها في أول ندوة صحفية له عندما تم تنصيبه مدربا وطنيا بمنح الفرصة للعنصر المحلي وإعادة الاعتبار له والاعتماد عليه مستقبلا, في انتظار ما إذا ستنجح هذه الاستراتيجية.

وحسب الملاحظين, فقد تمكنت بعض العناصر المحلية من التألق في هاتين الوديتين, على غرار مختار بن موسى (اتحاد الجزائر) وفاروق شافعي (اتحاد الجزائر) وحتى سليم بوخنشوش (شبيبة القبائل), والتي بإمكانهما, حسب المتتبعين, قلب موازين التعداد الاساسي للفريق الوطني وفرض انفسهم كعناصر اساسية.

الانتقادات تلاحق ماجر بسبب الخيارات

وبعد خمسة أشهر من توليه العارضة الفنية للنخبة الوطنية و اشرافه على اربع مقابلات ضد كل من نيجيريا (1-1, ثم فوز 3-0 على البساط) وافريقيا الوسطى (فوز 3-0) و اللقائين الاخيرين, يواجه ماجر سلسلة من الانتقادات بسبب خياراته التكتيكية وكذا استدعائه لعناصر دون إقحامها.

وعلى سبيل المثال, المدافع السعيد بلكالام, الذي تم استدعاؤه قصد "تحضيره" لكأس افريقيا للأمم-2019, لم يتم اشراكه ولو لدقيقة واحدة لا امام تنزانيا ولا حتى ضد إيران, نفس الشيء بالنسبة لسفير تايدر الذي كان في وقت غير بعيد من كوادر المنتخب الوطني.

ويرى البعض أن الناخب الوطني كان بإمكانه منح الفرصة لعناصر أخرى على غرار الحارسين صالحي وموساوي, للوقوف على مستواهم في المواعيد الدولية, غير أن صاحب "الكعب الذهبي" فضل ابقاء شاوشي ضمن التعداد الاساسي دون أن يتم تغييره في الاختبارين الوديين, وهو الحارس الذي لقي انتقادات لاذعة من قبل المتتبعين سيما في المباراة الثانية التي خسرها الفريق امام ايران (2-1), وهو الذي وصفه ماجر ب"الاحسن في افريقيا".

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وتكمن أهمية المواجهات الودية في تجريب أكبر عدد من العناصر بغض النظر عن نتيجة اللقاء, وخير مثال عن ذلك منتخب ألمانيا, بطل العالم, خلال الوديتين الاخيرتين التي خاضهما حيث أدرج الناخب الألماني يواكيم لوف سبع تغييرات على التشكيلة خلال اللقاء الودي امس الثلاثاء أمام البرازيل (خسارة 1-0) بالمقارنة مع العناصر التي لعبت في المواجهة الودية الأولى أمام اسبانيا (1-1).

وحسب إيغيل فان الطاقم الفني بصدد البحث على التوازن داحل التشكيلة الوطنية "نبحث الآن على التوازن في الفريق هناك عناصر تذهب وأخرى تأتي, لا يوجد فرق بين لاعب محلي ولاعب قادم من الخارج. نبحث فقط عن اللاعب الذى يقدم الاضافة للفريق الوطني".

وكان الطاقم الفني بقيادة رابح ماجر قد قرر اعفاء ياسين براهيمي (نادي بورتو/البرتغال) من هاتين الوديتين بسبب معاناته من الاصابة ليغادر التربص يوم الجمعة الماضي, كما تم تسريح نبيل بن طالب عقب مواجهة تنزانيا بسبب تعرضه الى اصابة. بالمقابل, تم تسريح وسط الميدان اسماعيل بن ناصر قصد الإلتحاق بناديه ايمبولي الايطالي (القسم الثاني) مباشرة بعد مواجهة تنزانيا للسماح له بالمشاركة مع فريقه في البطولة الايطالية للقسم الثاني.

ويخوض الفريق الوطني لقاء وديا آخرا امام البرتغال بتاريخ 7 يونيو بالعاصمة لشبونة, تحسبا للمباراة الرسمية, امام غامبيا في بانجول في اطار الجولة الثانية عن المجموعة الرابعة من تصفيات كأس افريقيا للأمم-2019 بالكاميرون.