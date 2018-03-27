دورة الجزائر لسباق الدراجات دليل على إمكانيات الجزائر لاحتضان وتنظيم التظاهرات الرياضية الدولية

تمنراست - أكد وزير الشباب الرياضة، الهادي ولد علي، اليوم الثلاثاء بتمنراست لدى إشرافه على انطلاقة دورة الجزائر ال21 الدولية لسباق الدرجات بأن الجزائر لديها كل الإمكانيات بصفة عامة لاحتضان وتنظيم التظاهرات الرياضية الدولية.

وأكد ولد علي حرص الدولة على تشجيع مثل هذه المبادرات الرائدة في المجال الرياضي والتي تهدف الى تطوير الحركة الرياضية وخاصة في تمنراست التي يجب أن يتم تعميم وانتشار الممارسة الرياضية بها على غرار كل مناطق الجنوب الكبير.

كما صرح الوزير بأن هذه الدورة لها أهداف سياحية من خلال مساهمتها في الترويج للسياحة الصحراوية وتمكين المشاركين من التعرف واكتشاف كل ما تزخر به المنطقة وكل الجزائر من عادات وتقاليد وموروث ثقافي.

وذكر السيد ولد علي بأن هذه الدورة التي ستنطلق من تمنراست في مر حلتها الأولى تشمل 07 مراحل ستمر بكل من تلمسان وسيدي بلعباس ومعسكر وتيارت والمدية والبويرة وبجاية وصولا الى تيزي وزو بمشاركة 91 دراجا بمجموع 16 فريقا وبمشاركة رياضيين من دول أجنبية على غرار فرنسا وألمانيا وتونس والمغرب وسوريا والبحرين ومنغوليا.

وستكون المرحلة الأولى بتمنراست بطول 120 كم من خلال 08 دورات على مسلك يبلغ طوله 1 كلم انطلاقا من ساحة أول نوفمبر مرورا بحي تهقارت والمركز الجامعي ومدخل طريق الاسكرام ودار الامزاد و شارع سرسوف ثم العودة إلى ساحة أول نوفمبر.

كما أثنى الوزير على مجهودات الاتحادية الجزائرية للدرجات التي أكد بأن لها إمكانات كبيرة في التنظيم كما أكد بان هذه الدورة تعد فرصة للدراجين الجزائريين للحصول على أكبر عدد ممكن من النقاط للمشاركة في البطولة العالمية للدراجات التي ستحتضنها النمسا شهر سبتمبر المقبلي كما حيا المجهودات الكبيرة التي يقوم بها الجيش الوطني الشعبي لإنجاح هذه الدورة.

من جهته، أكد رئيس الاتحادية الجزائرية للدراجات مبروك قربوعة بأن الحضور اليوم بتمنراست هو من أجل مرافقة الرياضات بالمنطقة وسيتم العمل على استحداث فرق أو رابطة للدرجات بتمنراست تمكنها أن تقوم بتأطير كل الجنوب الكبير في هذه الرياضة.

وأكد مدير الشباب والرياضة بتمنراست حساني مولاي عبد الكريم الأهمية القصوى من إنشاء هذه الفرق وما سينعكس جراء ذلك من خلال تأطير ومرافقة الشباب.

هذا وقد حضر الوزير ومرافقيه قبل انطلاق الدورة استعراضات فلكلورية بساحة أول نوفمبر ومن المنتظر أن يتم تكريم الفائزين في المرحلة الأولى بتنظيم جولة سياحية لمنطقة عين الشبي.