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امضاء اتفاقيات مع ستة بلدان عربية للترويج امضاء اتفاقيات مع ستة بلدان عربية للترويج لألعاب البحر المتوسط 2021 بوهران

  أدرج يـوم : الإثنين, 26 آذار/مارس 2018 16:20     الفئـة : رياضــة     قراءة : 9 مرات
امضاء اتفاقيات مع ستة بلدان عربية للترويج امضاء اتفاقيات مع ستة بلدان عربية للترويج لألعاب البحر المتوسط 2021 بوهران

وهران  - قام مكتب السياحة لوهران مؤخرا بإمضاء اتفاقيات مع  ستة بلدان عربية هدفها الرئيسي الترويج لألعاب البحر المتوسط التي ستحتضنها  مدينة وهران سنة 2021 حسبما أفاد به رئيس نفس المكتب.

وأوضح رشيد بن دودة أن هذه الاتفاقيات تم امضاءها مع كل من تونس و المغرب و  الامارات العربية المتحدة وفلسطين وسلطنة عمان والأردن في بداية شهر مارس  الجاري على هامش المؤتمر التأسيسي "بوابة الحرف العالمية" التي احتضنته مدينة  المنستير التونسية.

وأضاف أن هذه الاتفاقيات تتضمن جملة من البنود حول التعاون و التبادل بين  الجزائر و هذه الدول الستة أهمها الترويج للوجهة الجزائرية و خاصة الالعاب  المتوسطية 2021 لوهران مبرزا انه يتم التحضير لزيارة وفد من سلطنة عمان في  رحلة لاكتشاف معالم ولايات الغرب الجزائري.

واشار نفس المصدر الى أن الهدف من هذه الزيارات هو الترويج لوهران و الجزائر  بصفة عامة كقبلة سياحية من خلال ابراز كل ما تزخر به من معالم مضيفا أن الهدف  الثاني هو الاشهار للألعاب المتوسطية و ضمان مشاركة أكبر عدد ممكن في هذا  الحدث الرياضي.

وفي مجال الصناعة التقليدية أبرز نفس المسؤول أن مكتب السياحة لوهران الذي  شارك في المؤتمر التأسيسي "بوابة الحرف العالمية" استطاع أن يقنع المشاركين  باختيار مدينة وهران لاحتضان مركز المواد الاولية للحرف التقليدية الذي سيهتم  بتوفير مختلف المواد الاولية المستخدمة من طرف الحرفيين.

وإعتبر السيد بن دودة بأن امضاء هذه الاتفاقيات يعد خطوة "جد ايجابية" في  المسار الفتي لمكتب السياحة لوهران الذي لم يمر سوى سنة عن تأسيسه مبرزا أن  هذا المكتب ليس جمعية بل هو منظمة تابعة لمديرية السياحة.

كلـمات مفتـاحيــة :
امضاء اتفاقيات مع ستة بلدان عربية للترويج امضاء اتفاقيات مع ستة بلدان عربية للترويج لألعاب البحر المتوسط 2021 بوهران
  أدرج يـوم : الإثنين, 26 آذار/مارس 2018 16:20     الفئـة : رياضــة     قراءة : 9 مرة   شارك

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