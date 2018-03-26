الجزائر- ايران: أول اختبار حقيقي للخضر بقيادة الناخب الوطني رابح ماجر

الجزائر - يواجه المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم نظيره الايراني الذي سيخوض مونديال روسيا 2018، يوم غد الثلاثاء، بمدينة غراز النمساوية (00ر17 التوقيت الجزائري)، في لقاء ودي تحضيري والذي حتما سيكون أول اختبار حقيقي للناخب الوطني رابح ماجر منذ توليه قيادة ''الخضر'' في شهر أكتوبر الفارط.

ويأتي هذا اللقاء أربعة أيام فقط بعد الفوز الغير مقنع من الناحية الفنية الذي سجله رفاق محرز أمام تانزانيا (4-1) بملعب 5 جويلية (الجزائر العاصمة).

وسيسعى المنتخب الايراني لتسجيل نتيجة ايجابية ترفع من معنوياته بعد الهزيمة التي تلقاها يوم الجمعة الماضي أمام نظيره التونسي (1-0) بملعب رادس (تونس).

وقال ماجر: ''سنواجه منتخب يلعب بطريقة مختلفة عن الفريق التانزاني. هدفنا هو تقديم مباراة في المستوى مع الحفاظ على الديناميكية الايجابية''.

وسيكون اللقاء ضد ايران الرابع من نوعه بالنسبة لصاحب الكعب الذهبي منذ توليه مهمة قيادة ''سفينة الخضر'' بعد أن خلف الاسباني لوكاس ألكاراز على رأس العارضة الفنية. وكانت بداية ماجر أمام المنتخب النيجيري في آخر جولة من تصفيات كأس العالم 2018 (1-1، بعدها فوز على البساط 3-0)، قبل أن يفوز وديا على افريقيا الوسطى (3-0) في شهر نوفمبر الفارط.

ومن جهته، صرح المدافع كارل مجاني: ''المنتخب الايراني يبقى منافس مغاير.

هدفنا الرئيسي سيكون بعد موسم ونصف (كأس أمم افريقيا 2019)، واليوم علينا تصحيح الأخطاء والرفع من مستوى لعبنا''.

وسيشهد هذا اللقاء الودي غياب كل من ياسين براهيمي، نبيل بن طالب واسماعيل بناصر حيث قرر الطاقم الفني للمنتخب تسريح الثنائي الأول بسبب الاصابة بينما تم السماح لمتوسط الميدان بناصر الالتحاق بناديه امبولي (الدرجة الثانية / ايطاليا)، بطلب من هذا الأخير والذي ينافس على تأشيرة الصعود للقسم الاول.

ومن المتوقع أن يحدث صاحب الكرة الذهبية الافريقية 1987 بعض التغيرات في التشكيلة التي واجهت تانزانيا من أجل معاينة المستوى الفني واعطاء الوقت الكافي للعب لأكثر عدد من اللاعبين. وربما سيشهد اللقاء دخول وسط الميدان سفير تايدر في التشكيلة الأساسية بعد غيابه في اللقاء الفارط.

وكان أخر لقاء جمع كلا المنتخبان عام 1991 في إطار الكأس الافروآسيوية للمنتخبات، حيث فاز المنتخب الايراني في مباراة الذهاب (2-1) ب طهران في 27 سبتمبر 1991، قبل أن يسقط في الاياب بملعب 5 جويلية (الجزائر العاصمة) بهدف مقابل صفر، نتيجة سمحت للمنتخب الجزائري الذي كان يقوده آنذاك المرحوم عبد الحميد كرمالي، التتويج بالكأس.

كما التقيا المنتخبان، في 30 يونيو 1981، بملعب 5 جويلية في لقاء ودي، انتهى بفوز أصحاب الديار بنتيجة 1-0.

ويتواجد المنتخب الايراني (33 عالميا) الذي سيشارك في كأس العالم 2018 (روسيا/ 14 يونيو - 15 يوليو) في المجموعة الثانية إلى جانب اسبانيا، البرتغال والمغرب. من جهتها، سيكون اللقاء بمثابة تحضيرات للجزائر قبل خوض الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم افريقيا 2019 في شهر سبتمبر القادم.