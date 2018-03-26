القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الألعاب الأولمبية المصغرة للأطفال بقسنطينة "نجاح مشجع"

  أدرج يـوم : الإثنين, 26 آذار/مارس 2018 11:57     الفئـة : رياضــة     قراءة : 16 مرات
الألعاب الأولمبية المصغرة للأطفال بقسنطينة &quot;نجاح مشجع&quot;

قسنطينة - عرفت الطبعة الأولى من الألعاب الأولمبية المصغرة  للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 12 سنة "نجاحا مشجعا على على الصعيدين التنظيمي و التنافسي على وجه الخصوص"،حسب ما علم بعد ظهر يوم الأحد من مدير الشباب و الرياضة ياسين سيافي.

وخلال الكلمة التي ألقاها في ختام هذا الحدث الرياضي الذي احتضنه المعهد  الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب و الرياضة أوضح ذات المسؤول بأن هذه  التجربة التي تعد الأولى بالجزائر مكنت الأصناف الصغرى و الأشبال من مختلف  التخصصات الرياضية من ترقية أدائها و الاستمتاع بالعطلة المدرسية الربيعية.

و تم تقديم عديد الاستعراضات في اختصاصات الجيدو و اللايكيدو و الكاراتيه و  الدراجات الهوائية بالقاعة متعددة الرياضات حيث تم أيضا توزيع الجوائز على  الفرق التي تألقت في تخصصات الكرة الطائرة و كرة اليد و السباحة و كرة القدم على وجه الخصوص.

إقرأ أيضا: مواهب شابة: "إنشاء اقسام خاصة بالرياضة والدراسة على مستوى المؤسسات  التعليمية" (ولد علي)

جدير بالذكر أن أكثر من 600 رياضي من بلدية قسنطينة شاركوا في هذه الطبعة الأولى التي تم إطلاقها يوم الثلاثاء المنصرم حيث صنعت أجواء من الفرحة في  صفوف الأطفال المشاركين و أوليائهم.

وستشهد هذه التظاهرة المنظمة بمبادرة من إدارة المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب و الرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب و الرياضة دون شك زيادة  في عدد المشاركين خلال الطبعة المقبلة من خلال إشراك فرق رياضية من باقي بلديات ولاية قسنطينة حسب ما أكده السيد سيافي.

آخر تعديل على الإثنين, 26 آذار/مارس 2018 12:36
كلـمات مفتـاحيــة :
الألعاب الأولمبية المصغرة للأطفال بقسنطينة "نجاح مشجع"
  أدرج يـوم : الإثنين, 26 آذار/مارس 2018 11:57     الفئـة : رياضــة     قراءة : 16 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.03.26

أسبوعية جنوب افريقية تندد باستغلال منتدى كرانس مونتانا 

18.03.26

الجزائر تعبر عن استنكارها وإدانتها الشديدين للهجمات الصاروخية التي استهدفت المملكة…

18.03.26

أويحيى يستقبل المدير العام لصندوق النقد العربي

18.03.26

الدرك الوطني بالعاصمة يطيح بالمتورطين في اختلاس الأموال العمومية من شركة وطنية  

18.03.26

معالجة الهجرة واللجوء تقتضي تبني "مقاربة شاملة" تهتم بمختلف جوانب الظاهرتين 

18.03.26

الجزائر- ايران: أول اختبار حقيقي للخضر بقيادة الناخب الوطني رابح ماجر

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

18.03.21

كرة القدم/ودية (الجزائر-تنزانيا): الخضر مطالبون بالفوز قبل الاختبار الحقيقي أمام ايران

18.03.19

رئيس الجمهورية يدعو الجميع الى المساهمة في الحركة الديمقراطية التعددية في البلاد

18.03.19

قطاع السكن يسعى إلى تقليص"الهيمنة" على المشاريع العمومية

18.03.19

ترقية الحقوق السياسية للمرأة : الدولة الجزائرية ستعمل على تفعيل توصيات الندوة لتعزيز…

18.03.19

النص الكامل لرسالة رئيس الجمهورية في ذكرى عيد النصر

18.03.19

الوزير الصحراوي للشؤون الإفريقية يؤكد أن السلع والبضائع التي مصدرها الصحراء الغربية…