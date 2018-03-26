الألعاب الأولمبية المصغرة للأطفال بقسنطينة "نجاح مشجع"

وخلال الكلمة التي ألقاها في ختام هذا الحدث الرياضي الذي احتضنه المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب و الرياضة أوضح ذات المسؤول بأن هذه التجربة التي تعد الأولى بالجزائر مكنت الأصناف الصغرى و الأشبال من مختلف التخصصات الرياضية من ترقية أدائها و الاستمتاع بالعطلة المدرسية الربيعية.
و تم تقديم عديد الاستعراضات في اختصاصات الجيدو و اللايكيدو و الكاراتيه و الدراجات الهوائية بالقاعة متعددة الرياضات حيث تم أيضا توزيع الجوائز على الفرق التي تألقت في تخصصات الكرة الطائرة و كرة اليد و السباحة و كرة القدم على وجه الخصوص.
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جدير بالذكر أن أكثر من 600 رياضي من بلدية قسنطينة شاركوا في هذه الطبعة الأولى التي تم إطلاقها يوم الثلاثاء المنصرم حيث صنعت أجواء من الفرحة في صفوف الأطفال المشاركين و أوليائهم.
وستشهد هذه التظاهرة المنظمة بمبادرة من إدارة المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب و الرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب و الرياضة دون شك زيادة في عدد المشاركين خلال الطبعة المقبلة من خلال إشراك فرق رياضية من باقي بلديات ولاية قسنطينة حسب ما أكده السيد سيافي.