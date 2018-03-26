الألعاب الأولمبية المصغرة للأطفال بقسنطينة "نجاح مشجع"

قسنطينة - عرفت الطبعة الأولى من الألعاب الأولمبية المصغرة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 12 سنة "نجاحا مشجعا على على الصعيدين التنظيمي و التنافسي على وجه الخصوص"،حسب ما علم بعد ظهر يوم الأحد من مدير الشباب و الرياضة ياسين سيافي.

وخلال الكلمة التي ألقاها في ختام هذا الحدث الرياضي الذي احتضنه المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب و الرياضة أوضح ذات المسؤول بأن هذه التجربة التي تعد الأولى بالجزائر مكنت الأصناف الصغرى و الأشبال من مختلف التخصصات الرياضية من ترقية أدائها و الاستمتاع بالعطلة المدرسية الربيعية.

و تم تقديم عديد الاستعراضات في اختصاصات الجيدو و اللايكيدو و الكاراتيه و الدراجات الهوائية بالقاعة متعددة الرياضات حيث تم أيضا توزيع الجوائز على الفرق التي تألقت في تخصصات الكرة الطائرة و كرة اليد و السباحة و كرة القدم على وجه الخصوص.

جدير بالذكر أن أكثر من 600 رياضي من بلدية قسنطينة شاركوا في هذه الطبعة الأولى التي تم إطلاقها يوم الثلاثاء المنصرم حيث صنعت أجواء من الفرحة في صفوف الأطفال المشاركين و أوليائهم.

وستشهد هذه التظاهرة المنظمة بمبادرة من إدارة المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب و الرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب و الرياضة دون شك زيادة في عدد المشاركين خلال الطبعة المقبلة من خلال إشراك فرق رياضية من باقي بلديات ولاية قسنطينة حسب ما أكده السيد سيافي.