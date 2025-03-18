الرابطة الأولى (الجولة ال24): تقديم لقاء شباب بلوزداد-إتحاد الجزائر الى يوم الجمعة بملعب 20 أوت 1955

الجزائر- تم تقديم مباراة فريق شباب بلوزداد امام اتحاد الجزائر, لحساب الجولة ال24 من بطولة الرابطة الاولى لكرة القدم '"موبيليس", الى يوم الجمعة بملعب 20 أوت 1955 بالعاصمة ابتداء من الساعة 00ر16, حسب ما أعلنت عنه الرابطة المحترفة لكرة القدم على موقعها الرسمي.

و كان من المقرر أن يجرى هذا الداربي العاصمي يوم السبت 31 مارس بملعب 5 جويلية 1962 الذي يستضيف على ارضية ميدانه مقابلة مولودية الجزائر أمام اتحاد البليدة يوم الجمعة (سا 00ر17), استنادا لما كشفت عنه أمس السبت الهيئة المسيرة لشؤون البطولة المحترفة, وهو ما يتعارض مع ما أعلنته ادارة المركب الاولمبي في وقت سابق بأن ارضية الملعب لن يكون بإمكانها استقبال اكثر من لقاء في ظرف 48 ساعة.

يشار الى أن ذهاب الداربي العاصمي بين الاتحاد والشباب جرى بملعب عمر حمادي ببولوغين, بما أن الملعب الاولمبي الكبير كان مغلقا في تلك الفترة بسبب خضوعه الى الأشغال, في الوقت الذي اتفقت فيه الرابطة مع الاندية العاصمية أن تقام داربيات مرحلة الاياب بميدان الفرق التي تنقلت الى ملاعب منافسيها في مواجهات الذهاب عندما كان 5-جويلية غير جاهز, وهو الذي اعتاد على استضافة المقابلات العاصمية.

برنامج الجولة ال24:

الجمعة 30 مارس:

بسكرة : اتحاد بسكرة - شبيبة القبائل (00ر16).

تاجنانت : دفاع تاجنانت - شبيبة الساورة (00ر16).

الجزائر (أول نوفمبر) : اتحاد الحراش - نادي بارادو (00ر16).

سيدي بلعباس : اتحاد بلعباس - نصر حسين داي (00ر16).

الجزائر (20 أوت) : شباب بلوزداد - اتحاد الجزائر (00ر16).

الجزائر (5 جويلية) : مولودية الجزائر - اتحاد البليدة (00ر17).

السبت 31 مارس:

المدية : أولمبي المدية - شباب قسنطينة (00ر16).

سطيف : وفاق سطيف - مولودية وهران (00ر17).