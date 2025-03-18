الطبعة الـ23 من البطولة العالمية لنصف الماراتون: مشاركة مخيبة للعدائين الجزائريين 

مدريد - فشل الجزائريون الأربعة، فريد ترفيا، عبد العزيز غرزيز، معمر بن غريب والهادي لعمش الذين شاركوا في الطبعة الـ23 من البطولة العالمية لنصف الماراتون بفالنسيا (اسبانيا)، التي جرت وقائعها أمس السبت، في تحقيق نتائج ايجابية.

وتحصل غرزيز على المرتبة ال61 بتوقيت 1سا 03د 42ثا، بينما جاء مواطنه بن غريب في المرتبة ال75 مسجلا توقيت 1سا 04د 26ثا. من جهته، أنهى ترفيا السباق في المرتبة ال95 بتوقيت 1سا 05د 44ثا في الوقت الذي جاء فيه لعمش في المرتبة ال106 بعد أن سجل زمن 1سا 06د 27ثا.

وفاز الكيني كام وورور بالمرتبة الأولى بتوقيت 1سا 00د 02ثا متفوقا على البحريني أبراهام نايبي شيروبين (1سا 00د 22ثا) و الايريتري أرون كيفل (1سا 00د 31ثا).

وفي ترتيب حسب الفرق، فإن الجزائر اكتفت بالصف ال18 بتوقيت اجمالي قدره 3سا 13د 52ثا.

للتذكير، شاركت الجزائر خلال الطبعة الـ22 من البطولة العالمية التي جرت وقائعها بكارديف (بلاد الغال) في مارس 2017 بكل من سعاد آيت سالم وكنزة دحماني. آيت سالم انهت السباق في المرتبة ال31 بتوقيت 1سا 13د 18ثا بينما اكتفت دحماني بالمرتبة ال43 بتوقيت 1سا 14د 33ثا.