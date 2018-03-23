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(المنتخب الجزائري للمحليين يواجه نظيره السعودي الاول وديا في مايو المقبل (ماجر

  أدرج يـوم : الجمعة, 23 آذار/مارس 2018 19:05     الفئـة : رياضــة     قراءة : 4 مرات

الجزائر - يخوض المنتخب الوطني الجزائري للاعبين المحليين   في كرة القدم مباراة ودية في شهر مايو المقبل امام المنتخب السعودي الذى يحضر  لنهائيات كاس العالم 2018 بروسيا حسبما علمت واج اليوم الجمعة من المدرب  الوطني رابح ماجر.

وقال ماجر ان منتخب المحليين يواجه المنتخب السعودي الاول وديا في مكان سيتم  الكشف عنه لاحقا.

وقاد المدرب الوطني التشكيلة الوطنية امس الخميس الي فوز عريض على حساب منتخب  تنزانيا (4-1) بملعب 5 جولية في اطار التحضيرات للمواعيد الرسمية المقبلة وفي  مقدمتها تصفيات كاس افريقيا للأمم 2019.

يذكر ان مواجهة المنتخب السعودي ستكون الودية الثانية لمنتخب المحليين الذي  يشرف عليه ايضا المدرب الوطني رابح ماجر و الذى فاز في الخرجة الودية الاولى  ضد رواندا بنتيجة 4-1 في 10 يناير الفارط بملعب المنزه بتونس.

وتدخل هذه المواجهة في اطار الاستعداد لتصفيات بطولة افريقيا للاعبين  المحليين المقبلة.

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(المنتخب الجزائري للمحليين يواجه نظيره السعودي الاول وديا في مايو المقبل (ماجر
  أدرج يـوم : الجمعة, 23 آذار/مارس 2018 19:05     الفئـة : رياضــة     قراءة : 4 مرة   شارك

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