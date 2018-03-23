(المنتخب الجزائري للمحليين يواجه نظيره السعودي الاول وديا في مايو المقبل (ماجر

هبوب رياح قوية يوم السبت على عدة ولايات من الوطن -

كوهلر: مهمتي تكمن في التوصل الى تسوية تضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير -

مساهل يتحادث بصوفيا مع نظيرته البلغارية -

مساهل يُستقبل في صوفيا من قبل رئيسة الجمعية الوطنية البلغارية -

العرض الأولي للفيلم القصير خلوني نهوى للكوميدية ليلى بورصالي بالجزائر العاصمة -

تنظيم الصالون الدولي للتجهيزات الاستشفائية و الطبية من 28 إلى 31 مارس بالجزائر العاصمة -

إحباط عدة محاولات لتهريب الوقود و المواد الغذائية بعدة ولايات -

الوزير الأول المالي في زيارة لمدينة كيدال شمالي البلاد لدعم الجهود لتنفيذ اتفاق السلم والمصالحة -

قمة فرنسية ألمانية بريطانية ببروكسل لبحث قضية تسميم الجاسوس الروسي سكريبال -

تكريم المؤرخ جون لوك إينودي الذي أحيى ذاكرة مجازر17 أكتوبر1961 -

نشاط مصالح الأرصاد الجوية يكتسي أهمية كبيرة في سير الاقتصاد والحياة اليومية للمواطن -

هزة أرضية بقوة 3ر3 درجة بولاية البليدة -

عناصر الجيش الوطني الشعبي تتدخل لفك العزلة على المناطق التي سجلت تساقط كثيفا للثلوج -

اعتماد التقييم المستمر لتلاميذ السنة الخامسة من ذوي الاحتياجات الخاصة الراسبين في امتحان شهادة التعليم الابتدائي -

الصحراء الغربية: كوهلر يقترح مفاوضات مباشرة ودون شروط مسبقة خلال سنة 2018 -

وزارة التضامن الوطني بصدد اعادة النظر في قانون حماية وترقية المعاقين -

ميهوبي يؤكد أن تمثال نافورة عين الفوارة بولاية سطيف يبقى في مكانه ولن ينقل إلى المتحف -

عدد المسافرين عبر ميترو الجزائر سيرتفع الى 300 الف مسافر يوميا بعد استلام التوسيعات قيد الانجاز -

الحصبة: احصاء 4800 حالة في 24 ولاية مع تسجيل 6 وفيات -