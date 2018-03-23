تنس / مسلك شمال إفريقيا - الدار البيضاء: إقصاء الجزائري ريحان في نصف النهائي

ولم يخض لاعب المجمع البترولي اللقاء بكامل قواه بعد المجهودات الكبيرة التي قام بها أمس الخميس, في لقاء الدور ربع النهائي عندما أطاح بالمغربي يسير كيلاني المصنف الأول في الجدول بنتيجة 4-6 6-4 6-3.
وفي الجدول الزوجي, أقصي مساء أمس الخميس ريحان وزميله التونسي آدم ناغودي في الدور نصف النهائي أيضا عقب انهزامهما أمام الثنائي الدنماركي المتكون من سيباستيان غريندتفيغ وهيلغر فيتيس نودسكوف رين بنتيجة 6-2 6-1.
وعرفت هذه الدورة المصنفة في الدرجة الثالثة مشاركة عدة لاعبين متواجدين في مراكز متقدمة في التصنيف العالمي للأواسط على غرار: المغربي ياسر كيلاني (76 عالميا) , التشيكي دومينيك بالان (145عالميا) والبلغاري سيمون انتوني لفانوف (149 عالميا).