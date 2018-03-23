تنس / مسلك شمال إفريقيا - الدار البيضاء: إقصاء الجزائري ريحان في نصف النهائي

إحباط عدة محاولات لتهريب الوقود و المواد الغذائية بعدة ولايات -

الوزير الأول المالي في زيارة لمدينة كيدال شمالي البلاد لدعم الجهود لتنفيذ اتفاق السلم والمصالحة -

قمة فرنسية ألمانية بريطانية ببروكسل لبحث قضية تسميم الجاسوس الروسي سكريبال -

تكريم المؤرخ جون لوك إينودي الذي أحيى ذاكرة مجازر17 أكتوبر1961 -

نشاط مصالح الأرصاد الجوية يكتسي أهمية كبيرة في الشاط الاقتصادي والحياة اليومية للمواطن -

هزة أرضية بقوة 3ر3 درجة بولاية البليدة -

عناصر الجيش الوطني الشعبي تتدخل لفك العزلة على المناطق التي سجلت تساقط كثيفا للثلوج -

اعتماد التقييم المستمر لتلاميذ السنة الخامسة من ذوي الاحتياجات الخاصة الراسبين في امتحان شهادة التعليم الابتدائي -

الصحراء الغربية: كوهلر يقترح مفاوضات مباشرة ودون شروط مسبقة خلال سنة 2018 -

وزارة التضامن الوطني بصدد اعادة النظر في قانون حماية وترقية المعاقين -

ميهوبي يؤكد أن تمثال نافورة عين الفوارة بولاية سطيف يبقى في مكانه ولن ينقل إلى المتحف -

عدد المسافرين عبر ميترو الجزائر سيرتفع الى 300 الف مسافر يوميا بعد استلام التوسيعات قيد الانجاز -

الحصبة: احصاء 4800 حالة في 24 ولاية مع تسجيل 6 وفيات -

الخطوط الجوية الجزائرية تلغي 4 رحلات اتجاه باريس بسبب اضراب مراقبي الملاحة الجوية في فرنسا -

سكن: تعليمات صارمة لتدارك التأخر المسجل في انجاز مشاريع عدل -

تفكيك العديد من الشبكات المتخصصة في الهجرة السرية -

قيطوني يؤكد مواصلة الجهود لتزويد المناطق الريفية بالكهرباء والغاز الطبيعي -

إبراز جودة علاقات التعاون بين الشرطة الجزائرية ونظيرتها الاسبانية -

القضاء على السل, إلتزام ثابت للدولة -