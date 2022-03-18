تتويج رياضيين (2) من قالمة بالجائزتين الأولى والثانية لمسابقة الشباب العربي المتميز بجمهورية مصر العربية

وأوضح المصدر نفسه بأن يوسف بن سديرة المتخصص في رياضة رمي الجلة والقرص لفئة المعاقين تمكن من الحصول على المرتبة الأولى في هذه المسابقة التي سلمت جوائزها يوم الثلاثاء المنصرم بالعاصمة المصرية خلال الحفل المنظم بمناسبة ملتقى القيادات العربية الشابة المنظم بين 19 و21 مارس الجاري.
وأضاف ذات المصدر بديوان مؤسسات الشباب بأن الرياضية أسماء حملاوي من قالمة حصلت أيضا على المرتبة الثانية في اختصاص لعبة الشطرنج بذات المسابقة مفيدا بأن الجائزتين المحرزتين من طرف البطلين هما من أصل 6 جوائز تمثل الحصيلة الإجمالية لشباب الجزائر في هذه الطبعة من الجائزة السنوية للشباب العربي المتميز.
جدير بالذكر، أن مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة تأسس سنة 2003 بهدف خلق منبر للشباب العربي يعمل في مجال التنمية وتوثيق روابط العمل بين منظمات المجتمع المدني العربية وجامعة الدول العربية مع توفير المنح التعليمية للطلبة العرب بالجامعات العربية ومساعدة وتمويل الشباب المخترعين والمبدعين العرب وإقامة معارض لإنجازاتهم.