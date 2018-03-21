البطولة المتوسطية للمصارعة: عشرة دول تؤكد مشاركتها في الطبعة الثالثة بالجزائر   

الجزائر - أكدت عشرة بلدان أوروبية وعربية مشاركتها في البطولة المتوسطية أشبال وأواسط وأكابر (ذكور وإناث) المزمع إجراؤها بين 29 و 31 مارس الجاري بالقاعة البيضاوية للمركب الاولمبي محمد بوضياف حسب ما علمت "واج" اليوم الاربعاء من الاتحادية الجزائرية للمصارعة المشتركة.

وأوضح رئيس الهيئة الفيدرالية رابح شباح في تصريح لواج ان " قائمة المشاركة تبقى دائما مفتوحة ونحن في انتظار طلبات التأكيد من قبل دول الحوض المتوسط في الايام القليلة المقبلة. لقد سجلنا تأكيد عشرة بلدان من بينها خمسة أوروبية."

ومن بين الدول التي أكدت مشاركتها في الطبعة الثالثة للبطولة المتوسطية للمصارعة إضافة الى الجزائر : فرنسا، صربيا، اليوناني البرتغال، ايطاليا، المغرب، فلسطين، سوريا و مصر.

وتواصل المنتخبات الجزائرية للمصارعة أواسط واكابر رجال تربصها التحضيري بمركز تحضير المنتخبات الوطنية بالسويدانية (الجزائر) تحسبا لبطولة البحر المتوسط.

و كان مجلس البحر المتوسط قد قرر خلال جمعيته العادية المنعقدة في ال20 من نوفمبر 2017 بمدريد منح الجزائر شرف استضافة البطولة المتوسطية أشبال و أواسط وأكابر.