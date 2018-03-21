الترتيب العام الدولي للمصارعة: سبعة جزائريين ضمن الرياضيين العشر الأحسن عالميا

الجزائر - يتواجد سبعة مصارعين جزائريين ضمن الرياضيين العشر الأحسن عالميا عقب الترتيب العام الدولي لشهر مارس الجاري الذي أصدرته اليوم الاربعاء الاتحادية الدولية للمصارعة على موقعها الرسمي.

ويتعلق الامر بستة رياضيين من صنف المصارعة الاغريقية-الرومانية (أكابر رجال) ومصارع واحد ضمن المصارعة الحرة.

واحتل حمزة حلوي المركز الثالث العالمي في وزن 97 كلغ برصيد 19 نقطة بينما عاد المركز الاول للإيراني صالحي زاده سيد مصطفى برصيد 22 نقطة وهو الامر كذاك بالنسبة لأكرم بوجملين (77 كلغ) الذي يحتل المرتبة الثالثة برصيد 21 نقطة خلف الايراني محمدي جيراي (38 نقطة) صاحب المركز الاول.

واحتل آدم بوجملين صاحب اللقب الافريقي في وزن (87 كلغ) المركز الخامس عالميا برصيد 18 نقطة بينما عادت المرتبة الاولى للمصارع الكازاخستاني خوسين موتسولغوف (29 نقطة). كما احتل العوني عبد النور (60 كلغ) المركز الخامس برصيد 17 نقطة في الترتيب الذي سيطر عليه القرغيزي زولشوبيكوف (36 كلغ).

ودائما ضمن المصارعة الاغريقية-الرومانية احتل فرقات عبد الكريم (55 كلغ) المركز السادس برصيد 17 نقطة بينما عادت الصدارة للإيراني ريزا خذري (24 نقطة).كما احتل سيد عزارة بشير (82 كلغ) المركز السابع (17 نقطة) بفارق خمس نقاط عن الكازاخستاني آزخاط ديلموخميدوف (22 نقطة) وفي المصارعة الحرة كان بوشعيب شمس الدين (70 كلغ) الجزائري الوحيد الذي احتل المركز الخامس برصيد 20 نقطة خلف النيجيري اوغبونا ايمانويال صاحب المركز الاول (14 نقطة).