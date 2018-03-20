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رابطة أبطال افريقيا (مرحلة المجموعات - سحب القرعة): وفاق سطيف و مولودية الجزائر في المستويين الثاني و الثالث

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 20 آذار/مارس 2018 19:33     الفئـة : رياضــة     قراءة : 8 مرات

القاهرة - تم وضع وفاق سطيف و مولودية الجزائر في المستويين الثاني و الثالث على التوالي تحسبا لعملية سحب قرعة مرحلة المجموعات  لرابطة الأبطال المقررة غدا الأربعاء على الساعة 00ر18 (بالتوقيت الجزائري) بالقاهرة، حسب ما أعلنت عنه اليوم الثلاثاء الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم  (كاف).

هذا القرار اتخذته لجنة المنافسات التابعة للكاف المجتمعة اليوم الثلاثاء بمقر الهيئة القارية بالعاصمة المصرية، حيث تم تصنيف الفرق ال16 المتأهلة  لمرحلة المجموعات على أساس نتائجها المحققة في الدورات الخمس الأخيرة (2017، 2016، 2015، 2014 و 2013)، يوضح نفس المصدر.

أما في منافسة كأس الكونفدرالية، فقد تم وضع ممثلي الجزائر، اتحاد الجزائر وشباب بلوزداد في المستويين الثاني و الرابع تحسبا لعملية قرعة الدور السادس عشر "مكرر" المقررة غدا الأربعاء كذلك.     

 

       مستويات رابطة أبطال افريقيا : 

المستوى الأول : تي بي مازيمبي (جمهورية الكونغو الديمقراطية)، الأهلي (مصر)، النجم الساحلي (تونس)، الوداد البيضاوي (المغرب) المستوى الثاني : ماميلودي صن داونز (جنوب افريقيا)، زيسكو يونايتد (زامبيا)، الترجي الرياضي (تونس)، وفاق سطيف (الجزائر) المستوى الثالث : مولودية الجزائر (الجزائر)، نادي كامبالا سيتي (أوغندا)، حورويا (غينيا)، مبابان سوالو (سوازيلندا) المستوى الرابع : بريميرو دي أغوستو (أنغولا)، تاونشيب رولرز (بوتسوانا)، الدفاع الجديدي (المغرب)، جمعية الميناء (الطوغو)

 

       مستويات كأس الكونفدرالية :

المستوى الأول : الهلال (السودان)، سان جورج (اثيوبيا)، جمعية فيتا كلوب (جمهورية الكونغو الديمقراطية)، زاناكو (زامبيا)

المستوى الثاني : اتحاد الجزائر (الجزائر)، سوبر سبور (جنوب افريقيا)، هلال عبيد (السودان)، إنييمبا (نيجيريا)

المستوى الثالث : أسيك ميموزا (كوت ديفوار)، مونانا (الغابون)، يونغ أفريكانز (تنزانيا)، ويليامس فيل (كوت ديفوار)، أدوانا ستارز (غانا)، غور ماهية  (كينيا)، اتحاد سونغو (الموزمبيق)، مونتاين أوف فاير (نيجيريا)، بلاطو (نيجيريا)، رايون سبور (رواندا)، جينيراسيون فوت (السنغال)، بيدفيست (جنوب افريقيا)

المستوى الرابع : شباب بلوزداد (الجزائر)، لا مانشا (الكونغو)، كارا برازافيل (الكونغو)، المصري (مصر)، نييفانغ (غينيا الاستوائية)، ولايتا ديشا (اثيوبيا)، فوزا جونيور (مدغشقر)، جوليبا (مالي)، نهضة بركان (المغرب)، الرجاء البيضاوي (المغرب)، كوستا دو سول (الموزمبيق)، أكوا يونايتد (نيجيريا).

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رابطة أبطال افريقيا (مرحلة المجموعات - سحب القرعة): وفاق سطيف و مولودية الجزائر في المستويين الثاني و الثالث
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 20 آذار/مارس 2018 19:33     الفئـة : رياضــة     قراءة : 8 مرة   شارك

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