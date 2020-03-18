دراجات/ طواف الجزائر 2018 : "جميع الظروف مهيأة لضمان الانطلاقة الكبرى من تمنراست"   

الجزائر - أكد رئيس الاتحادية الجزائرية للدراجات مبروك قربوعة اليوم الثلاثاء، أن كل الظروف مهيأة من أجل الانطلاق والسير الحسن للطبعة الـ 21 من طواف الجزائر (2018)، المقررة بين 27 مارس و2 أبريل القادم، والتي ستعطى اشارة انطلاقتها من ولاية تمنراست و الوصول سيكون بولاية تيزي وزو.

وصرح قربوعة خلال الندوة الصحفية التي نشطها في إطار منتدى جريدة "الشعب" : "الاتحادية الجزائرية للدراجات تعمل جاهدة على تحضير جميع الوسائل اللازمة لضمان السير الحسن للنسخة الـ 21 و التي ستجري مرحلتها الأولى بولاية تمنراست ضمن مسار مغلق و الوصول مقرر أن يكون بولاية تيزي وزو".

وبالإضافة إلى إشادته بمساهمة وزارة الشباب و الرياضة في تنظيم طواف الجزائر 2018، اغتم رئيس الهيئة الفيدرالية الفرصة لتقديم الشكر لجميع المتعاملين الاقتصاديين في القطاعين العام و الخاص لمساهمتهم في إنجاح هذه النسخة رقم 21 من الطواف.

"يعتبر طواف الجزائر حدثا هاما في الرزنامة السنوية للاتحادية و التي تضم كذلك ستة طوافات دولية ضمن برنامج الاتحاد الدولي للدراجات، و ذلك للسماح للدراجين الجزائريين بكسب أكبر عدد ممكن من النقاط تحسبا للبطولة العالمية المقررة بالنمسا"، و هو ما كشفه الرجل الأول في الاتحادية الجزائرية.

كما شكر قربوعة مسؤولي وزارة الدفاع الذين وفروا للمشاركين طائرتين عسكريتين للتنقل من الجزائر إلى تمنراست ثم إلى تلمسان التي ستحتضن المرحلة الثانية.

من جانبه، كشف مدير طواف الجزائر 2018 خير الدين برباري أن "24 فريق عبروا رسيما عن مشاركتهم في هذا الحدث الرياضي، غير أنه لحد الآن، عشرة فرق أجنبية فقط أكدت مشاركتها، دون نسيان الجزائر التي ستكون ممثلة بثمانية فرق. سننتظر إلى غاية اليوم الأخير من أجل الإعلان عن القائمة النهائية للمشاركين"، وهو ما وضحه برباري.

وستمر النسخة الـ 21 من طواف الجزائر عبر ولايات تمنراست، سيدي بلعباس، معسكر، تيارت، المدية، البويرة، بجاية و تيزي وزو".

ومن بين البلدان المشاركة في موعد الجزائر، توجد فرنسا، البحرين، ألمانيا، سوريا، تونس، إيريتريا، رواندا، إيران، بوليفيا و كولومبيا.

أما الجزائر فستكون ممثلة بمجموع ثمانية أندية : جمعية الأمن الوطني، المجمع الرياضي البترولي، الأطلس البُليدي، سوفاك ناتوا فوريفر، نادي القنطرة (بسكرة)، نادي البليدة، الترجي الباتني للدراجات و فريق من سيدي بلعباس.