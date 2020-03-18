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البطولة العربية للشراع -2018: الجزائر حاضرة بخمسة عناصر في موعد البحرين 

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 20 آذار/مارس 2018 15:11     الفئـة : رياضــة     قراءة : 0 مرات
البطولة العربية للشراع -2018: الجزائر حاضرة بخمسة عناصر في موعد البحرين 

الجزائر - تشارك الجزائر بخمسة عناصر من بينهم فتاتين في البطولة العربية 2018 للشراع لاختصاصي لازير راديال ولازير ستاندار، والمقررة من 27 الى 31 مارس بالبحرين، حسبما أعلنت عنه الاتحادية الجزائرية للرياضة اليوم الثلاثاء.

وتحسبا لهذا الموعد، يخوض الفريق الوطني تربصا تحضيريا من 19 الى 24 مارس الحالي "والذي يسمح ايضا بالاستعداد الجيد لألعاب البحر المتوسط" تضيف الهيئة  في بيان لها.

وخلال فترة العطلة الدراسية، تستفيد مختلف المنتخبات الوطنية للشراع من تربصات تحضيرية تحسبا للمنافسات الدولية المقبلة، من بينها الألعاب الإفريقية  للشباب و الألعاب الاولمبية للشباب والبطولة العربية وألعاب البحر المتوسط ، حسبما نفس المصدر.

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وتجري منتخبات لازير 4.7 وبيك تيكنو تربصا من 19 الى 30 مارس لتحضير كل من الالعاب الافريقية للشباب-2018 بالجزائر واولمبياد الشباب-2018 بالأرجنتين.

وتخوض اختصاصات لازير راديال ولازير ستاندار معسكرا من 19 الى 24 مارس الحالي تحضيرا للبطولة العربية والعاب البحر المتوسط المقررة شهر يونيو المقبل بتاراغونا الاسبانية.

كما سيدخل المنتخب الوطني لاختصاص "ار اس اكس" للإناث، المعني بألعاب البحر  المتوسط، تربصا مغلقا من 26 الى 30 مارس استعدادا لهذا الموعد الدولي الهام.

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البطولة العربية للشراع -2018: الجزائر حاضرة بخمسة عناصر في موعد البحرين 
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 20 آذار/مارس 2018 15:11     الفئـة : رياضــة     قراءة : 0 مرة   شارك

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