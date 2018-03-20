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تنس/ دورة شمال افريقيا-الدار البيضاء (الجدول الزوجي): الجزائرية ليندة بن  قدور تتأهل الى الدور الثاني 

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 20 آذار/مارس 2018 14:55     الفئـة : رياضــة     قراءة : 3 مرات

الدار البيضاء(المغرب) - تأهلت اللاعبة الجزائرية ليندة بن  قدور رفقة زميلتها  المغربية أميمة عزيز، الى الدور الثاني من جدول الزوجي  للدورة المفتوحة "اواسط" بالدار البيضاء (المغرب)، بعد فوزهما، سهرة الاثنين،  على الزوجي الروماني-النيجيري المكون من كارمن روكسانا مانو وأديتايو أديتونجي  بمجموعتين دون مقابل.

وفي مباراة سارت في طريق واحد، جاءت نتيجة الشوطين بواقع (6-1، 6-0).

كما تأهلت ابنة مدينة وهران ولاعبة المجمع البترولي الى الدور الثاني من  الجدول الفردي بعد تغلبها على المغربية سلمى لوديلي ب(7-5، 6-2).

من جهته، تمكن مواطنها يوسف ريحان من التأهل إلى الدور الثاني  بعد فوزه على  اللاعب الناميبي كودي شالك فان شالكويك بواقع شوطين مقابل صفر (6-1 6-4).

وفي الزوجي ذكور، يواجه ريحان رفقة زميله التونسي آدم ناغودي الزوجي المتشكل  من الايفواري إيلياكيم كوليبالي والناميبي كودي شالك فان شالكويك، مساء اليوم  الثلاثاء.

وتعرف هذه الدورة المصنفة في الدرجة الثالثة مشاركة عدة لاعبين متواجدين في  مراكز متقدمة في التصنيف العالمي للأواسط على غرار:  المغربي ياسر كيلاني (76  عالميا) ، التشيكي دومينيك بالان (145عالميا) والبلغاري  سيمون انتوني إفانوف  (149 عالميا).

وتعرف دورة الاناث مشاركة لاعبات مميزات على غرار المغربية ضياء الجردي  (86عالميا) والدنماركية هانا فيلر مولر (المركز 141) والايطالية ميلانيا ديلاي  (199 عالميا).

وتحتل بن قدور المرتبة 218 عالميا، في حين يتواجد ريحان في الصف 161 حسب  التصنيف الدولي الاخير.

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تنس/ دورة شمال افريقيا-الدار البيضاء (الجدول الزوجي): الجزائرية ليندة بن  قدور تتأهل الى الدور الثاني 
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 20 آذار/مارس 2018 14:55     الفئـة : رياضــة     قراءة : 3 مرة   شارك

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