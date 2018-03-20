كرة القدم/المنتخب الجزائري: "أحترم كل الانتقادات لكن قائمة اللاعبين كانت مدروسة جيدا"

الجزائر- أكد مدرب المنتخب الجزائري لكرة القدم, رابح ماجر, أن قائمة اللاعبين التي وضعها تحسبا للمباراتين الوديتين أمام تنزانيا وايران, "كانت مدروسة جيدا" مفيدا انه يبقى يحترم الآراء التي تنتقده حول هذه الخيارات التي اتخذها رفقة طاقمه الفني.

وصرح ماجر للموقع الرسمي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف) أن "القائمة التي وضعناها رفقة الطاقم الفني كانت مدروسة كما ينبغي. لكني أبقى أحترم كل الآراء التي تنتقدني حول هذه الخيارات".

ووجه ماجر الدعوة ل24 لاعبا للمشاركة في تربص تحضيري, الذي انطلق امس الاثنين بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى (الجزائر), تحسبا لوديتي تنزانيا (22 مارس) بملعب 5 جويلية و إيران (27 مارس) بمدينة غراز النمساوية.

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وتعرض الناخب الوطني الى انتقادات واسعة بسبب هذه القائمة, بالإضافة الى عدم استدعائه لبعض العناصر التي باتت تتألق داخل وخارج الوطن.

ودافع صاحب "الكعب الذهبي" عن خياراته في فيديو نشره موقع الفاف قائلا: "استقدمنا ثلاثة حراس مرمى, من بينهم فوزي شاوشي (مولودية الجزائر) الذي يبقى بالنسبة لنا من احسن الحراس في افريقيا, أما عبد القادر صالحي (شباب بلوزداد) فهو من احسن الحراس في البطولة الوطنية. والحارس الثالث توفيق موساوي فهو شاب وصاعد يقوم بعمل كبير جدا مع ناديه أتليتيك بارادو".

و أضاف: "أما فيما يخص إسلام سليماني (نيوكاسل/انجلترا), فقد استدعيناه لكي نبقي على نفس الروح الجماعية للفريق الوطني ولكي يبقى قريبا من المنافسة ولا يفقد قدراته البدنية والفنية بالنظر الى الدور الكبير الذي يقوم به في الفريق الوطني. سنرى تطور حالته الصحية, ففي حال تحسنها فسيشارك في اللقاءين الوديين و إلا فلن نغامر بمستقبله الكروي".

كما برر ماجر خياراته حول بقية العناصر المدعوة لهذا المعسكر بأنه استقدم "لاعبين اثنين في كل منصب".

وكشف المدرب الوطني أن الثنائي رياض محرز و ياسين براهيمي يتدربا على انفراد بسبب اصابة عضلية خفيفة لكن "لا خوف عليه. حتى سليماني يتدرب على انفراد بسبب ابتعاده عن الميادين لأنه لم يتعاف كليا من الاصابة".

من جهة أخرى, أخبر نجم "الخضر" سنوات الثمانينيات أن المحضر البدني الحالي للنخبة الوطنية, نصر الدين شريفي, "سيواصل العمل معنا ولن يبقى هنا بشكل مؤقت". كما تم تدعيم العارضة الفنية للفريق الوطني بمدرب ثان للحراس ويتعلق الامر بالدولي السابق لوناس قاواوي الذي سيعمل برفقة امحمد حنيشاد.

واختتم الناخب الوطني: "نحتاج الى دعم الانصار خلال مباراة تنزانيا واللاعبون سيقدمون كل ما في وسعهم لإسعاد الانصار خلال هاتين الوديتين".

يشار الى ان ماجر تفادى تنشيط ندوة صحفية قبل الشروع في هذا التربص وفضل التكلم عبر فيديو نشر على موقع الفاف, في حين سيكون اللاعبون على موعد مع منطقة مختلطة مع رجال الاعلام اليوم الثلاثاء بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى ابتداء من الساعة 30ر17.