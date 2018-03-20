رابطة الأبطال الافريقية: الأندية الجزائرية والتونسية والمغربية بقوة في دور المجموعات

القاهرة - ستكون الاندية الجزائرية و التونسية والمغربية حاضرة بقوة في مرحلة المجموعة لرابطة ابطال افريقيا بعد ان نجحت كل انديتها في التأهل عقب اجراء لقاءات الدور السادس عشر اياب من المنافسة القارية يومي السبت و الاحد.

و من بين البلدان ال12 التي يسمح لها إشراك ناديين اثنين في رابطة الابطال الافريقية لكرة القدم, تمكنت الفرق الجزائرية والتونسية والمغربية المشاركة في هذه المنافسة من المرور جميعا الى مرحلة المجموعات .

وستكون الجزائر ممثلة في مرحلة المجموعات, التي ستجرى القرعة الخاصة بها يوم الاربعاء بمقر الكونفدرالية بالقاهرة, بناديين ويتعلق الامر بمولودية الجزائر ووفاق سطيف.

وبالنسبة للمغرب, ضمن ناديا الوداد البيضاوي (حامل اللقب) والدفاع الحسني الجديدي بلوغهما المرحلة المقبلة , اما الكرة التونسية فستكون ممثلة بالترجي الرياضي التونسي الذي ينشط فيه الجزائري يوسف بلايلي, والنجم الساحلي الذي يدربه الجزائري خير الدين ماضوي.

في حين, ضمنت اندية جنوب افريقيا ومصر وجمهورية الكونغو وزامبيا بناد واحد من بين اثنين. بالمقابل, خرجت أندية بلدان: الكونغو, كوت ديفوار, مالي, نيجيريا, السودان جميعا من المنافسة.

وتأهلت ثماني فرق سبق لها وأن توجت باللقب ويتعلق الامر ب: الاهلي المصري (1982, 1987, 2001, 2005, 2006, 2008, 2012, 2013), تي بي مازيمبي (1967, 1968, 2009, 2010, 2015) والترجي التونسي (1992, 2011) الوداد البيضاوي (1992, 2017), مولودية الجزائر (1976) النجم الساحلي التونسي (2007) وفاق سطيف (2014) وماميلودي سانداونز (2016), أي أن هذه الاندية حققت 21 لقبا خلال الطبعات ال53 منذ سنة 1965.

وشارك النادي الاكثر تتويجا, الاهلي المصري, بغض النظر عن الالقاب الستة المحققة منذ سنة 1997, في 12 مرة في مرحلة المجموعات لرابطة الابطال لتكون هذه المرة ال13 له في تاريخه.

وتعرف مرحلة المجموعات لرابطة الابطال لهذه الطبعة حضور استثنائي لبعض الاندية وهي: تاون شيب رولارز وطوغو بورت وحورويا, ونادي كامبالا ومبابان سوالوز.

من جهته, فإن نادي بريميرو دي أغوستو الانغولي يعود الى مرحلة المجموعات بعد غياب منذ سنة 1997 في نسختها الجديدة, بعدها تأهلت ثلاثة فرق أنغولية الى هذا المستوى وهي بيترو اتليتيكو (2002) افياكاو (2003) وريكرياتيفو ليبولو (2013).

من جانب آخر, لعبت 84 مباراة منذ الدور التمهيدي سجل خلالها 217 هدفا اي بمعدل 58ر2 هدف في المقابلة.

وتعتبر اندية وفاق سطيف ومولودية الجزائر من ابرز الفرق التي حققت نتيجة عريضة خلال الدورين الاولين لهذه المنافسة.

النتائج العريضة للدورين الاولين لرابطة الابطال الافريقية:

الدفاع الجديدي - بنفيكا 10 - 0

مولودية الجزائر - اوتوهو 9 - 0

زيسكو يونايتد - جي كا يو 7 - 0

وفاق سطيف - ريال بانغي 6 - 0

مولودية الجزائر- مونتاين اوف فاير 6 - 0

الوداد البيضاوي- ويليامس فيل 7 - 2.