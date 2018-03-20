القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

رابطة الأبطال الافريقية: الأندية الجزائرية والتونسية والمغربية بقوة في دور المجموعات

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 20 آذار/مارس 2018 09:30     الفئـة : رياضــة     قراءة : 2 مرات

القاهرة - ستكون الاندية الجزائرية و التونسية والمغربية  حاضرة بقوة في مرحلة المجموعة لرابطة ابطال افريقيا  بعد ان نجحت كل انديتها  في التأهل عقب اجراء لقاءات الدور السادس عشر اياب من المنافسة القارية يومي  السبت و الاحد.

و من بين البلدان ال12 التي يسمح لها إشراك ناديين اثنين في رابطة الابطال  الافريقية لكرة القدم, تمكنت الفرق الجزائرية والتونسية والمغربية المشاركة في  هذه المنافسة من المرور جميعا الى مرحلة المجموعات .

وستكون الجزائر ممثلة في مرحلة المجموعات, التي ستجرى القرعة الخاصة بها يوم  الاربعاء بمقر الكونفدرالية بالقاهرة, بناديين ويتعلق الامر بمولودية الجزائر  ووفاق سطيف.

وبالنسبة للمغرب, ضمن ناديا الوداد البيضاوي (حامل اللقب) والدفاع  الحسني  الجديدي بلوغهما المرحلة المقبلة , اما  الكرة التونسية فستكون ممثلة بالترجي  الرياضي التونسي الذي ينشط فيه الجزائري يوسف بلايلي, والنجم الساحلي الذي  يدربه الجزائري خير الدين ماضوي.

في حين, ضمنت اندية جنوب افريقيا ومصر وجمهورية الكونغو وزامبيا بناد واحد من  بين اثنين. بالمقابل, خرجت أندية بلدان: الكونغو, كوت ديفوار, مالي, نيجيريا,  السودان جميعا من المنافسة.

وتأهلت ثماني فرق سبق لها وأن توجت باللقب ويتعلق الامر ب: الاهلي المصري  (1982, 1987, 2001, 2005, 2006, 2008, 2012, 2013), تي بي مازيمبي (1967,  1968, 2009, 2010, 2015) والترجي التونسي (1992, 2011)  الوداد البيضاوي  (1992, 2017), مولودية الجزائر (1976) النجم الساحلي التونسي (2007) وفاق سطيف  (2014) وماميلودي سانداونز (2016), أي أن هذه الاندية حققت 21 لقبا خلال  الطبعات ال53 منذ سنة 1965.

وشارك النادي الاكثر تتويجا, الاهلي المصري, بغض النظر عن الالقاب الستة  المحققة منذ سنة 1997, في 12 مرة في مرحلة المجموعات لرابطة الابطال لتكون هذه  المرة ال13 له في تاريخه.

وتعرف مرحلة المجموعات لرابطة الابطال لهذه الطبعة حضور استثنائي لبعض  الاندية وهي: تاون شيب رولارز وطوغو بورت وحورويا, ونادي كامبالا ومبابان  سوالوز.

من جهته, فإن نادي بريميرو دي أغوستو الانغولي يعود الى مرحلة المجموعات بعد  غياب منذ سنة 1997 في نسختها الجديدة, بعدها تأهلت ثلاثة فرق أنغولية الى هذا  المستوى وهي بيترو اتليتيكو (2002) افياكاو (2003) وريكرياتيفو ليبولو (2013).

من جانب آخر, لعبت 84 مباراة منذ الدور التمهيدي  سجل خلالها 217 هدفا اي  بمعدل 58ر2 هدف في المقابلة.

وتعتبر اندية وفاق سطيف ومولودية الجزائر من ابرز الفرق التي حققت نتيجة  عريضة خلال الدورين الاولين لهذه المنافسة.

 

 

النتائج العريضة للدورين الاولين لرابطة الابطال الافريقية:

الدفاع الجديدي - بنفيكا                   10 - 0

مولودية الجزائر - اوتوهو               9 - 0

زيسكو يونايتد - جي كا يو               7 - 0

وفاق سطيف - ريال بانغي                6 - 0

مولودية الجزائر- مونتاين اوف فاير    6 - 0

الوداد البيضاوي- ويليامس فيل          7 - 2.

كلـمات مفتـاحيــة :
رابطة الأبطال الافريقية: الأندية الجزائرية والتونسية والمغربية بقوة في دور المجموعات
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 20 آذار/مارس 2018 09:30     الفئـة : رياضــة     قراءة : 2 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.03.20

لقاء الأعمال الجزائري- الباكستاني: بحث فرص التعاون والشراكة

18.03.20

رابطة الأبطال الافريقية: الأندية الجزائرية والتونسية والمغربية بقوة في دور المجموعات

18.03.20

شراكة : نادي أغورا للأعمال "فرنسا-الجزائر" يدعو الى إقامة استثمارات ثنائية "مستدامة"

18.03.20

كاس افريقيا للأمم 2019 (أقل من 20 سنة) / تحضيرات : الجزائر تفوز وديا على النيجر 2-0

18.03.19

مساهل يستقبل مساعد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي للشؤون السياسية والسياسة الأمنية  

18.03.19

كرة اليد/كأس العرب للأندية (المجموعة الاولى-الجولة4) : وفاق عين التوتة يفوز على حساب…

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

18.03.19

رئيس الجمهورية يدعو الجميع الى المساهمة في الحركة الديمقراطية التعددية في البلاد

18.03.19

ترقية الحقوق السياسية للمرأة : الدولة الجزائرية ستعمل على تفعيل توصيات الندوة لتعزيز…

18.03.19

النص الكامل لرسالة رئيس الجمهورية في ذكرى عيد النصر

18.03.19

قطاع السكن يسعى إلى تقليص"الهيمنة" على المشاريع العمومية

18.03.19

وزارة المجاهدين تسلم لوزارة التربية الوطنية مناهج و مراجع نموذجية لكيفيات تدريس مادة…

18.03.19

صحة: تسجيل 4181 حالة حصبة (بوحمرون) على المستوى الوطني الى غاية يوم السبت (وزارة)