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كاس افريقيا للأمم 2019 (أقل من 20 سنة) / تحضيرات : الجزائر تفوز وديا على النيجر 2-0

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 20 آذار/مارس 2018 08:54     الفئـة : رياضــة     قراءة : 3 مرات

الجزائر - فاز المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم لأقل من  20 سنة على نظيره من النيجر بنتيجة 2-0 الشوط الاول (0-0) في مباراة ودية جرت بينهما يوم الاثنين بملعب 20 اوت (الجزائر).

و سجل للمنتخب الجزائري كل من دهيري حسين و بوسيف مرزوق في الشوط الثاني من  المباراة.

و سيتقابل المنتخبان مرة ثانية يوم الخميس المقبل في بنفس الملعب و في نفس  التوقيت.

و تميزت المباراة امام النيجر بغياب نجم انتر ميلانو محمد بلخير (19 سنة)  الذى لم يلتحق بصفوف التشكيلة الوطنية بعد رفض فريقه الموافقة على تسريحه بسبب  تأخر وصول الدعوة من قبل الاتحادية الجزائرية لكرة القدم.

يذكر ان المواجهة امام النيجر تدخل في اطار الاستعدادات للمواجهة المزدوجة ضد  تونس لحساب الدور التصفوي الاول من كاس افريقيا للأمم 2019 لفئة اقل من 20 سنة  التي تقام نهائيتاها بالنيجر.

وسيستقبل الفريق الجزائري نظيره التونسي يوم 31 مارس الجاري على ان تقام  مباراة الاياب يوم 7 ابريل المقبل بتونس. وسيواجه المتأهل من هذه المواجهة  المزدوجة في الدور الثاني منتخب غانا.

من جهته تعادل المنتخب التونسي مع نظيره الموريتاني (3-0) في مباراة ودية  اقيمت بنواكشوط.

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كاس افريقيا للأمم 2019 (أقل من 20 سنة) / تحضيرات : الجزائر تفوز وديا على النيجر 2-0
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 20 آذار/مارس 2018 08:54     الفئـة : رياضــة     قراءة : 3 مرة   شارك

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