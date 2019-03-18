كرة اليد/كأس العرب للأندية (المجموعة الاولى-الجولة4) : وفاق عين التوتة يفوز على حساب مولودية وجدة (34-30) 

القرض المصغر: منح أزيد من 14 مليار دج لتمويل مشاريع مصغرة للنساء الريفيات منذ سنة 2005 -

الحصبة: تراجع الوباء في الولايات الأكثر تضررا -

مركب النسيج بغليزان: انطلاق الانتاج في أول مصنع للغزل -

ابراز الجهود الكبرى التي يبذلها الجيش الوطني الشعبي من أجل تطوير الصناعة العسكرية -

الجزائر لديها دور مهم جدا ضمن الجهود الدولية الحثيثة لمكافحة الإرهاب (سفير بريطانيا) -

محطة مترو ساحة الشهداء بالعاصمة: منطقة أثرية هامة تتطلع إلى تهيئة إقليمية عصرية -

رئيس الجمهورية يدعو الجميع الى المساهمة في الحركة الديمقراطية التعددية في البلاد -

الأطباء المقيمون يقاطعون أولى امتحانات شهادة الطب المتخصص -

النعامة: انطلاق الإحتفالات الرسمية المخلدة للذكرى ال 56 لعيد النصر -

النص الكامل لرسالة رئيس الجمهورية في ذكرى عيد النصر -

عيد النصر : رئيس الجمهورية يدعو الجميع الى المساهمة في الحركة الديمقراطية التعددية في البلاد -

صحة: تسجيل 4181 حالة حصبة (بوحمرون) على المستوى الوطني الى غاية يوم السبت (وزارة) -

وزارة المجاهدين تسلم لوزارة التربية الوطنية مناهج و مراجع نموذجية لكيفيات تدريس مادة التاريخ -

روسيا : إعادة انتخاب الرئيس فلاديمير بوتين لعهدة رئاسية جديدة من ست سنوات -

كأس الكونفدرالية : إتحاد الجزائر يتعادل أمام مانيما الكونغولي ويتاهل الى الدور السادس عشر مكرر -

ترقية الحقوق السياسية للمرأة : الدولة الجزائرية ستعمل على تفعيل توصيات الندوة لتعزيز المبادئ الدستورية -

الأمين العام المساعد للحلف الأطلسي المكلف بالشؤون السياسية و السياسة الأمنية يقوم بزيارة عمل الى الجزائر ابتداء من يوم الاثنين -

الجزائر تؤكد عزمها على مكافحة الاتجار بالمخدرات -

الدعوة إلى استحداث هيئة مستقلة تسهر على المحافظة على المكتسبات السياسية للمرأة -