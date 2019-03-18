كرة اليد/كأس العرب للأندية (المجموعة الاولى-الجولة4) : وفاق عين التوتة يفوز على حساب مولودية وجدة (34-30) 

ويعد الفوز الثاني للوفاق في هذه المنافسة، بعد الذي حققه في الجولة الاولى (الخميس) امام نادي الغرافة القطري (25- 23) مقابل خسارة مع نادي كرة اليد جمال التونسي (26- 22).
وفي مباراة أخرى عن نفس المجموعة، فاز نادي الغرافة على الاهلي طرابلس الليبي بنتيجة (31- 28)، في حين أعفي نادي كرة اليد جمال من هذه الجولة.
ولحساب الجولة الخامسة والاخيرة لمرحلة المجموعات، المقررة يوم الثلاثاء، يواجه وفاق عين التوتة نادي اهلي طرابلس ابتداء من 00ر16.
وتتأهل الفرق التي تحتل المراكز الاربعة الاولى عن كل مجموعة الى الدور ربع النهائي المقرر يوم الخميس 22 مارس، فيما يقام نصف النهائي يوم الجمعة و النهائي يوم الأحد.