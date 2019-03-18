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كرة اليد/كأس العرب للأندية (المجموعة الاولى-الجولة4) : وفاق عين التوتة يفوز على حساب مولودية وجدة (34-30) 

  أدرج يـوم : الإثنين, 19 آذار/مارس 2018 19:36     الفئـة : رياضــة     قراءة : 1 مرات

صفاقس(تونس) - فاز فريق وفاق عين التوتة على حساب مولودية  وجدة بنتيجة (34- 30) لحساب الجولة الرابعة من المجموعة الاولى لكأس العرب  للأندية الحائزة على الكؤوس (رجال)، اليوم الاثنين بصفاقس (تونس).

ويعد الفوز الثاني للوفاق في هذه المنافسة، بعد الذي حققه في الجولة الاولى  (الخميس) امام نادي الغرافة القطري (25- 23) مقابل خسارة مع نادي كرة اليد  جمال التونسي (26- 22).

وفي مباراة أخرى عن نفس المجموعة، فاز نادي الغرافة على الاهلي طرابلس الليبي  بنتيجة (31- 28)، في حين أعفي نادي كرة اليد جمال من هذه الجولة.

ولحساب الجولة الخامسة والاخيرة لمرحلة المجموعات، المقررة يوم الثلاثاء،  يواجه وفاق عين التوتة نادي اهلي طرابلس ابتداء من 00ر16.

وتتأهل الفرق التي تحتل المراكز الاربعة الاولى عن كل مجموعة الى الدور ربع  النهائي المقرر يوم الخميس 22 مارس، فيما يقام نصف النهائي يوم الجمعة و النهائي يوم الأحد.

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كرة اليد/كأس العرب للأندية (المجموعة الاولى-الجولة4) : وفاق عين التوتة يفوز على حساب مولودية وجدة (34-30) 
  أدرج يـوم : الإثنين, 19 آذار/مارس 2018 19:36     الفئـة : رياضــة     قراءة : 1 مرة   شارك

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