الدور ال16 لرابطة أبطال أفريقيا "إياب": وفاق سطيف يتأهل إلى دور المجموعات بعد فوزه على آدونا ستارز الغاني بـ 4-0

سطيف - تأهل وفاق سطيف إلى دور المجموعات لرابطة أبطال أفريقيا بعد فوزه المستحق مساء اليوم الأحد بملعب 8 ماي 1945 بسطيف على أدونا ستارز الغاني بنتيجة 4-0 (الشوط الأول 2-0) برسم الدور الـ16 لرابطة أبطال أفريقيا (إياب) لكرة القدم.

و قد تميز الشوط الأول بكثرة الكرات الضائعة و عدم التركيز من طرف لاعبي الوفاق إلى غاية الدقيقة الـ5 عندما وزع الربيعي كرة مرت فوق العارضة الأفقية لمرمى الفريق الخصم.

و في الدقيقة الـ7 استرجع الفريق الخصم كرة ضائعة من زكرياء حدوش لينطلق بها ستيفن أنوكي لكن يقظة دفاع المحليين حالت دون أن يجد هذا اللاعب نفسه وجها لوجه مع حارس الوفاق مصطفى زغبة.

إثرها تفطن الوفاق و أصبح يتحكم أكثر في الكرة ليثمر ذلك بأخطر فرصة لصالح المحليين و ذلك في الدقيقة الـ11عن طريق مراقبة بالصدر من طرف ميلود الربيعي الذي صوب الكرة بقوة لتصطدم بالدفاع الذي حولها إلى ركنية.

و تمركز بعد ذلك اللعب بوسط الميدان مع تسجيل سيطرة طفيفة للاعبي الوفاق أثمرت بالعديد من الركنيات إلى حين الدقيقة الـ27 عندما نفذ جحنيط ركنية ليستقبل الكرة المهاجم مراد بن عياد و أسكنها برأسية في شباك حارس أدونا ستارز الغاني جوزيف آدو .

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و استمرت سيطرة الوفاق لكن دون فعالية إلى غاية الدقيقة الـ(45+2) و عن طريق ركنية من تنفيذ زكرياء حدوش نحو خثير زيتي الذي كان متحررا من المراقبة قبل أن تصطدم قذفته برفيقه مراد بن عياد و تخادع حارس الخصم ليعمق بذلك الوفاق النتيجة لتصبح 2-0.

و في الشوط الثاني دخل عناصر الوفاق مباشرة في اللعب الهجومي بنية تعميق الفارق و فرضوا سيطرة واضحة على آدونا ستارز الغاني الذي تمركز لاعبوه في الدفاع معتمدين على الكرات المعاكسة.

و من بين أخطر الفرص في هذه المباراة تلك التي صنعها لاعبو الوفاق في الدقيقة الـ58 من خلال أخذ و رد بين جحنيط و ميلود ربيعي الذي يعرقل بمنطقة العمليات و يحصل على مخالفة لكنها لم تثمر.

و في الدقيقة الـ61 جسد الوفاق سيطرته بعد تبادل كروي بمشاركة جميع لاعبيه لتنتهي الكرة عند بدران الذي وقع الهدف الثالث بكل روعة.

و واصل الوفاق سيطرته على مجريات المباراة إلى غاية الدقيقة (90+3) عندما نفذ أكرم جحنيط مخالفة التي صدها حارس آدونا ستارز لكن عبد الحكيم أمقران استرجعها و وقع الهدف الرابع.

للإشارة فإن هذه المباراة التي أدارها الحكم جيست إيفرم زيو من بوركينا فاسو لعبها الوفاق محروما من أنصاره بسبب العقوبة المسلطة عليه من طرف الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم و سادها طقس بارد.

رابطة أبطال أفريقيا "إياب"/ وفاق سطيف-آدونا ستارز الغاني 4-0 : تصريحات المدربين

تصريحات المدربين عقب مباراة وفاق سطيف آدونا ستارز الغاني وتأهل الوفاق الى دور المجموعات .

مدرب وفاق سطيف/عبد الحق بن شيخة: "حققنا الهدف المسطر بتأهلنا إلى دور المجموعات و رغم تسجيلنا فوزا عريضا إلا أننا ضيعنا ثماني فرص كانت سانحة للتسجيل مما يدل على نقص النجاعة الهجومية التي يعاني منه الوفاق منذ بداية الموسم.. لعبنا بطريقة جيدة رغم الإرهاق الذي عانى منه اللاعبون جراء تتابع المباريات .. أشكر اللاعبين على ما قدموه اليوم على الميدان".

-مدرب آدونا ستارز الغاني/يوسف أبو بكر: "الوفاق لعب بطريقة مغايرة تماما لتلك التي طبقها في مباراة الذهاب .. على الرغم من أن الوفاق قوي و يطبق كرة جيدة و فاز بـ4-0 إلا أن العديد من الظروف أثرت علينا سلبيا على غرار برودة الطقس الشديدة التي لسنا معتادين عليها..عدم قدرتنا على الحفاظ على النتيجة التي حققناها في مباراة الذهاب تعود إلى توقيت المباراة غير الملائم و برودة الطقس.