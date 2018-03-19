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كأس الكونفدرالية : إتحاد الجزائر يتعادل أمام مانيما الكونغولي ويتاهل الى الدور السادس عشر "مكرر"

  أدرج يـوم : الإثنين, 19 آذار/مارس 2018 09:42     الفئـة : رياضــة     قراءة : 4 مرات

الجزائر- تأهل فريق اتحاد الجزائر الى الدور السادس عشر  "مكرر" من منافسة كأس الكنفيدرالية الافريقية لكرة القدم رغم تعادله امام  الضيف نادي مانييما الكونغولي بنتيجة (1-1) الشوط الاول (0-0), يوم الاحد  بملعب عمر حمادي ببولوغين (الجزائر العاصمة) برسم اياب الدور 16 من المنافسة  القارية.

وسجل هدفي المباراة كل من أسامة درفلو (د82) لفائدة تشكيلة "سوسطارة"  ومانزوكي (د90) للنادي الكونغولي.

وكان الفريقان قد افترقا على نتيجة التعادل (2-2) في لقاء الذهاب بمدينة  كيندو بجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وسيتعرف الاتحاد على منافسه في الدور السادس عشر "مكرر" يوم الاربعاء المقبل  من خلال اجراء عملية القرعة الخاصة بهذا الدور بمقر الكونفدرالية الافريقية  لكرة القدم بالقاهرة المصرية.

وضمن نفس المنافسة, تأهل ممثل الجزائر الآخر, شباب بلوزداد, الى الدور السادس  عشر "مكرر" رغم هزيمته أمام نادي نكانا الزامبي بنتيجة 1-0 (الشوط الاول: 0-0)

أمس السبت بمدينة كيتوي (زامبيا) في لقاء الاياب من المنافسة القارية, علما ان  مقابلة الذهاب انتهت بفوز ابناء "العقيبة" ب(3-0).

كما سيتعرف الشباب ايضا على منافسه في الدور السادس عشر "مكرر" من خلال  القرعة المقررة يوم الاربعاء المقبل بمقر الكاف.

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كأس الكونفدرالية : إتحاد الجزائر يتعادل أمام مانيما الكونغولي ويتاهل الى الدور السادس عشر "مكرر"
  أدرج يـوم : الإثنين, 19 آذار/مارس 2018 09:42     الفئـة : رياضــة     قراءة : 4 مرة   شارك

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