كأس الكونفدرالية : إتحاد الجزائر يتعادل أمام مانيما الكونغولي ويتاهل الى الدور السادس عشر "مكرر"

وسجل هدفي المباراة كل من أسامة درفلو (د82) لفائدة تشكيلة "سوسطارة" ومانزوكي (د90) للنادي الكونغولي.
وكان الفريقان قد افترقا على نتيجة التعادل (2-2) في لقاء الذهاب بمدينة كيندو بجمهورية الكونغو الديمقراطية.
وسيتعرف الاتحاد على منافسه في الدور السادس عشر "مكرر" يوم الاربعاء المقبل من خلال اجراء عملية القرعة الخاصة بهذا الدور بمقر الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم بالقاهرة المصرية.
وضمن نفس المنافسة, تأهل ممثل الجزائر الآخر, شباب بلوزداد, الى الدور السادس عشر "مكرر" رغم هزيمته أمام نادي نكانا الزامبي بنتيجة 1-0 (الشوط الاول: 0-0)
أمس السبت بمدينة كيتوي (زامبيا) في لقاء الاياب من المنافسة القارية, علما ان مقابلة الذهاب انتهت بفوز ابناء "العقيبة" ب(3-0).
كما سيتعرف الشباب ايضا على منافسه في الدور السادس عشر "مكرر" من خلال القرعة المقررة يوم الاربعاء المقبل بمقر الكاف.