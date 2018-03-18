بطولة الرابطة الأولى (الجولة ال23): مولودية وهران بالقوة الخامسة وشبيبة الساورة تعانق الفوز من جديد

الجزائر- حقق فريقا مولودية وهران وشبيبة الساورة فوزين مهمين على حساب كل من اتحاد بسكرة واولمبي المدية على التوالي, يوم السبت ضمن الجولة 23 من بطولة الرابطة الاولى لكرة القدم "موبيليس", مما سمح لهما من التقدم في الترتيب العام للبطولة.

وسحق فريق مولودية وهران ضيفه اتحاد بسكرة بخماسية نظيفة سمحت ل"الحمراوة" بالانفراد بالمرتبة الثانية ويرفع رصيده بذلك الى النقطة 41, في حين يبقى ابناء "الزيبان" في المرتبة 12 ب22 نقطة رفقة شبيبة القبائل.

من جهته, لم يترك فريق شبيبة الساورة اي فرصة لضيفه أولمبي المدية, عندما تغلب عليه بثنائية نظيفة, سمحت لأبناء بشار بالارتقاء الى المرتبة الخامسة ب36 نقطة, فيما تحتل تشكيلة "التيطري" المرتبة العاشرة ب25 نقطة.

وانطلقت هذه الجولة بتاريخ السبت 10 مارس بإجراء مباراة شباب قسنطينة - شباب بلوزداد (1-0), على أن تختتم في تاريخ لاحق بخوض مقابلة شبيبة القبائل امام مولودية الجزائر.

وتم إجراء لقاءات هذه الجولة على مدار أكثر من أسبوع بسبب مشاركة اربعة اندية في منافستي رابطة الافريقية وكأس الكنفيدرالية الافريقية.

ويتعلق الأمر بكل من وفاق سطيف ومولودية الجزائر (رابطة الابطال) واتحاد الجزائر وشباب بلوزداد (كأس الكنفيدرالية).