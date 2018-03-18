الرابطة المحترفة الأولى (الجولة ال23) : مولودية وهران تسحق اتحاد بسكرة (5-0)

وسجل أهداف اللقاء كل من طيايبة (11 و 65) وشيبان (36 ض ج و 45+2) وغربي (71) لمولودية وهران.
وعلى إثر هذه النتيجة ينفرد "الحمراوة" بالمركز الثاني برصيد 41 نقطة, في حين يتواجد "البساكرة" في المرتبة 12 بمجموع 22نقطة مناصفة مع شبيبة القبائل التى تنقصها مباراة امام مولودية الجزائر.
وتجرى حاليا مباراة شبيبة الساورة أمام أولمبي المدية بملعب 20 اوت 55 ببشار.
(السبت 10 مارس):
شباب قسنطينة - شباب بلوزداد 1-0
الخميس 15 مارس:
نادي بارادو - اتحاد بلعباس 0 - 1
الثلاثاء 13 مارس:
اتحاد الجزائر - وفاق سطيف 3 - 2
الجمعة 16 مارس:
اتحاد البليدة - اتحاد الحراش 2-0
نصر حسين داي - دفاع تاجنانت 3-0
السبت 17 مارس :
مولودية وهران - اتحاد بسكرة 5 - 0
بشار : شبيبة الساورة - أولمبي المدية (جارية حاليا)
تأجل لقاء شبيبة القبائل-مولودية الجزائر إلى موعد لاحق
الترتيب نقاط لعب
- شباب قسنطينة 45 23
- مولودية وهران 41 23
--. اتحاد الجزائر 38 23
- مولودية الجزائر 37 22
- نادي بارادو 35 23
--. نصر حسين داي 35 23
7-. شبيبة الساورة 33 22
--وفاق سطيف 33 23
- اتحاد بلعباس 29 23
- أولمبي المدية 25 22
- شباب بلوزداد 24 23
- شبيبة القبائل 22 22
--. اتحاد بسكرة 22 23
- دفاع تاجنانت 21 23
--. اتحاد الحراش 21 23
- اتحاد البليدة 18 23.