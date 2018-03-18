الرابطة المحترفة الأولى (الجولة ال23) : مولودية وهران تسحق اتحاد بسكرة (5-0)

المشاركات في الندوة الدولية للمشاركة السياسية للمرأة يكرمن الرئيس بوتفليقة لحرصه على ترقية الحقوق السياسية للمرأة -

جامع الجزائر الأعظم: الشروع في عمليات التزيين وضبط مخططات النقل والتهيئة الخارجية -

تواجد المرأة في المجالس المنتخبة مفخرة لنا كمجتمع جزائري -

المجتمع المدني للأهقار يؤكد على تمسكه بالوحدة الوطنية واستقرار البلاد -

الجزائر تشارك في المنتدى العالمي الثامن للمياه من 18 الى 23 مارس بالبرازيل -

باتنة: 22 فارسا في سباق القدرة والتحمل بمنطقة عزاب -

الدالية تتحادث بنيويورك مع عدة مسؤولين و وزراء -

روسيا : 1500 من المراقبين الدوليين يشرفون على الانتخابات الرئاسية يوم الأحد -

غرداية : انطلاق الطبعة ال 50 لعيد الزربية في أجواء بهيجة -

الزربية التقليدية : لوحة فنية وتصويرية رائعة تعكس عبقرية المرأة الجزائرية -

حجار يؤكد أنه سيتم مرافقة 20 مؤسسة جامعية لتحسين ترتيبها في آفاق 2020 -

كمال الأجسام والحمل بالقوة : انطلاق فعاليات كأس القارات بوهران -

حصيلة إنجازات رئيس الجمهورية توشك على النهاية (ولد عباس) -

بدوي يدعو الأحزاب السياسية الى القيام بدور ريادي لترقية الممارسة السياسية للمرأة -

حوادث المرور : وفاة 11 شخصا واصابة 37 آخرين بجروح خلال ال 48 ساعة الأخيرة -

مكافحة الارهاب: تدمير 4 مخابئ و 5 قنابل تقليدية الصنع بولاية تيزي وزو (وزارة الدفاع) -

قايد صالح في زيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الخامسة بقسنطينة بداية من يوم الأحد -

امتحانات شهاة الدراسات الطبية المتخصصة ستجري في وقتها المحدد -

الهلال الأحمر الجزائري يؤكد أن تعامله مع الوافدين من مناطق النزاعات مستلهم من روح العمل الانساني لرئيس الجمهورية -