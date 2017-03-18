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باتنة: 22 فارسا في سباق القدرة والتحمل بمنطقة عزاب

  أدرج يـوم : السبت, 17 آذار/مارس 2018 18:41     الفئـة : رياضــة     قراءة : 4 مرات
باتنة: 22 فارسا في سباق القدرة والتحمل بمنطقة عزاب
صورة وأج

باتنة - شارك 22 فارسا من مختلف أنحاء ولاية باتنة في سباق  القدرة والتحمل للخيول الذي احتضنته يوم السبت على مسافة 14 كلم منطقة  العزاب ببلدية عيون العصافير حسبما لوحظ .

وقد استقطبت هذه التظاهرة التي غابت عن هذه المنطقة التي تبعد بحوالي 6 كلم  عن عاصمة الولاية لمدة تجاوزت 25 سنة جمهورا غفيرا من عشاق هذه الرياضة التي  ما زالت تحتفظ لها بمكانة خاصة لدى سكان الجهة وكذا الولاية .

وجرى السباق الذي يعتمد على اختبار قدرات الخيول على تحمل المسافات الطويلة  من خلال الوصول في وقت قصير دون تسجيل إجهاد لدى قياس دقات القلب من طرف  الطبيب البيطري في أجواء ربيعية على الرغم من صعوبة المسلك ذي الطابع الجبلي .

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وأكد رئيس الرابطة الولائية للفروسية بباتنة إيدير محمد بأن هذه المبادرة  التي نظمت بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة ومحافظة الغابات تندرج في إطار  تنشيط السياحة الجبلية بالمنطقة كما تعد لقاء للم شمل عشاق الفروسية لإعادة  بعث هذه الرياضة بولاية باتنة من جديد.

وأوضح نفس المتحدث بأن الرابطة الولائية للفروسية التي تأسست في 6 أغسطس 2017  تسعى حاليا لتكوين فريق ولائي في الفروسية لتمثيل باتنة في المنافسات الجهوية  والوطنية مع تنظيم دورات تكوينية للفرسان في التخصصات الشائعة في هذه الرياضة  والمتمثلة في الفنتازيا والقفز على الحواجز وكذا القدرة والتحمل.

وأضاف  إيدير بأن الرابطة المحلية لهذه الرياضة التي تضم حاليا 8 نوادي  للفروسية تعلق آمالا كبيرة على افتتاح مركز الفروسية ببلدية جرمة لدفع هذه  الرياضة بباتنة لاسيما وأن المرفق يحتوي ûكما قال- على كل الإمكانات الضرورية  بما في ذلك مضمار للسباق ومدرجات وزريبة تتسع ل 76 حصانا بالإضافة إلى فندق  لإيواء ممارسي هذه الرياضة في فترة المنافسات.

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باتنة: 22 فارسا في سباق القدرة والتحمل بمنطقة عزاب
  أدرج يـوم : السبت, 17 آذار/مارس 2018 18:41     الفئـة : رياضــة     قراءة : 4 مرة   شارك

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