تنس /مسلك المحترفات/ دورة الحمامات المفتوحة: اقصاء الجزائرية اناس إيبو في الدور الثاني

الحمامات ( تونس) - أقصيت لاعبة التنس الجزائرية إناس إيبو من الدور الثاني لدورة حمامات المفتوحة للمحترفات ,التي تجرى من 12 الى 18 مارس 2018 في تونس ,إثر انهزامها بشوطين لواحد امام البرازيلية لورا بيغوسي المصنفة رقم واحد في هذه المنافسة7-6(6),7-6(3),6-2.

وكان اللقاء صعبا للغاية حيث خسرت الجزائرية صاحبة ال 19 عاما في الشوط الاول 7-6 (6) , قبل ان تتدارك الموقف في الشوط الثاني الذي ظفرت به بالشوط الحاسم 7-6 (3) , لكن البرازيلية كانت اكثر اصرارا وتمكنت من اقتطاع تأشيرة التأهل بعد فوزها بشوط الثالث والاخير بنتيجة 6-2 .

وكانت حاملة اللقب الافريقي 2015 قد فازت يوم الاربعاء , في الدور الاول على الهولندية نوا لياوافونغ (3-1 , 6-6), في حين تأهلت منافساتها البرازيلية على حساب الاسبانية كلوديا هوست فيرير6-2,4-6).

في جدول الزوجي , اقصيت ايبو ( المصنفة 669 عالميا) رفقة زميلتها الاسبانية دليلا سعيد في الدور الاول , امام الثنائي الروماني - البرازيلي دوانا غافريلا ولورا بيغوسي ,المصنفتان رقم 2 في هذه المنافسة .

ورصدت لدورة الحمامات الجارية على الملاعب الترابية جوائز مالية قدرها 15.000 دولار أمريكي.