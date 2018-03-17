تنس /مسلك المحترفات/ دورة الحمامات المفتوحة: اقصاء الجزائرية اناس إيبو في الدور الثاني

وكان اللقاء صعبا للغاية حيث خسرت الجزائرية صاحبة ال 19 عاما في الشوط الاول 7-6 (6) , قبل ان تتدارك الموقف في الشوط الثاني الذي ظفرت به بالشوط الحاسم 7-6 (3) , لكن البرازيلية كانت اكثر اصرارا وتمكنت من اقتطاع تأشيرة التأهل بعد فوزها بشوط الثالث والاخير بنتيجة 6-2 .
وكانت حاملة اللقب الافريقي 2015 قد فازت يوم الاربعاء , في الدور الاول على الهولندية نوا لياوافونغ (3-1 , 6-6), في حين تأهلت منافساتها البرازيلية على حساب الاسبانية كلوديا هوست فيرير6-2,4-6).
في جدول الزوجي , اقصيت ايبو ( المصنفة 669 عالميا) رفقة زميلتها الاسبانية دليلا سعيد في الدور الاول , امام الثنائي الروماني - البرازيلي دوانا غافريلا ولورا بيغوسي ,المصنفتان رقم 2 في هذه المنافسة .
ورصدت لدورة الحمامات الجارية على الملاعب الترابية جوائز مالية قدرها 15.000 دولار أمريكي.