كأس الجزائر للسباحة: المجمع البترولي يتصدر الترتيب في منافسات الحصة الأولى

الجزائر- فرضت عناصر المجمع البترولي، سيطرتها الواضحة على ترتيب و ميداليات و نقاط السباقات الستة المبرمجة يوم الجمعة بمسبح حسان خيتمان لسوناطراك (الجزائر) لحساب منافسات كأس الجزائر للسباحة ، التي ستتواصل فعالياتها لمساء اليوم الجمعة و صبيحة السبت.

وعليه، تربع فريق المجمع البترولي بمجموع (خمس(5) ذهبيات و ست(6) فضيات)، على صدارة الترتيب المؤقت بفضل تألق سباحوه و سباحاته من شاكلة كل من حبوب منال (المتوجة بميدالية ال50 متر سباحة على

الظهر)، و جواد سعاد (200 متر اربع سباحات) و امال مليح (200 متر سباحة حرة )، و نزيم بن بارة (50 متر سباحة على الظهر) و سباق التتابع (اربع مرات 200 متر سباحة حرة /اناث) .

وكانت عناصر المجمع البترولي، متبوعة عن قرب بعناصر اتحاد الجزائر التي حصدت هي الأخرى مجموع (اربع(4) ذهبيات و اربع (4) فضيات)، بفضل الالقاب التي حققها السباح الدولي منصف بالمان (في سباق ال100 متر سباحة على الصدر)، عمر مسعودان (20 متر سباحة حرة ) و اسماهان لعربي يوسف (200 متر اربع سباحات) و السباح الدولي انيس جاب الله المتوج بسباق ال400 متر سباحة حرة .

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وعاد المركز الثالث في الترتيب المؤقت الذي اسفرت عنه السباقات التي جرت في صبيحة اليوم الجمعة، لفريق الابيار للسباحة بمجموع ست(6) ميداليات منهم ثلاث(3) ذهبيات و فضية واحدة . وكان المعدن النفيس من انجاز كل من ليمان زيتوني قي (ال50 متر سباحة فراشة) و مريم شيخ (100 متر سباحة على الصدر) و محي الدين غالدام (50 متر فراشة) .

وتتواصل المنافسة مساء اليوم الجمعة بإقامة البرنامج الخاص بالحصة الثانية ،الذي يضمّ سبع (7) سباقات، فيما ستقام منافسات الجزء الثالث و الاخير من المنافسة صبيحة يوم غد السبت يتم بد اعداد الترتيب النهائي بعد إجراء السباقات ال22 المبرمجة، الذي سيتحدد على اثره الفريق الذي سيتوج باللقب الوطني لكأس الجزائر (حسب الفرق2017 -2018).

وتنشط فعاليات كأس الجزائر للسباحة المواصلة فعالياتها بمسبح حسان خيتمان، من قبل 264 سباح وسباحة يتنافسون على تشريف الوان انديتهم المختلفة .

ومعلوم انّ هذه المنافسة مفتوحة للفريق ال24 الاولى في الترتيب الخاص بالفرق للموسم الحالي، وتقام عبر ثلاث خصص. وتنتمي الفرق المشاركة إلى سبع (7) رابطات وطنية هي على التوالي : رابطة العاصمة ب(13 فريقا) و رابطة وهران بثلاثة(3) فرق و سطيف بثلاثة (3)فرق و تيبازة (بفريقين اثنين(2) و بجاية و باتنة و جيجل بفريق واحد لكل رابطة .

ويتعين على كل فريق المشاركة بست(6) سباحين لدى الذكور و (6) اناث، علما انه كل سباح مسموح له بالمشاركة في برنامج واحد فقط ، وفي حالة غياب أي فريق ستسلط عليه عقوبة تقدر ب5000 دينار عن كل سباح ، وفق ما ينص عليه القانون الساري المفعول.