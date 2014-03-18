المنتخب الوطني لكرة القدم/تحضيرات: الناخب الوطني ماجر يستدعي 24 لاعبا لمباراتي تنزانيا وايران الوديتين

الجزائر- كشف الناخب الوطني لكرة القدم, رابح ماجر, عن قائمة تضم 24 لاعبا منهم 11 لاعبا محليا ينشطون في بطولة الرابطة المحترفة الأولى ''موبيليس'' تحسبا للمباراتين الوديتين أمام تنزانيا وإيران تحسبا لتصفيات كأس أمم افريقيا 2019, حسبما نشرته يوم الأربعاء الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف) عبر موقعها الرسمي.

وسيجرى لقاء تانزانيا يوم 22 مارس بملعب 5 جويلية بالجزائر العاصمة (00ر18) بينما برمج لقاء ايران في مدينة غراز بالنمسا يوم 27 مارس (00ر18).

وحسب نفس المصدر, فإن المنتخب سيباشر تربصا تحضيريا يوم الاثنين 19 مارس بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى (الجزائر العاصمة) ابتداء من الساعة 00ر16.

وشهدت قائمة الناخب الوطني خمسة أسماء جديدة, ويتعلق الأمر ب محمد نعماني (شباب بلوزداد), عبد النور بلخير (شباب قسنطينة), فريد ملالي (نادي بارادو), سليم بوخنشوش (شبيبة القبائل) ومحمد أمين عبيد (شباب قسنطينة).

كما سجلت القائمة عودة السعيد بلكالام (شبيبة القبائل) الذي غاب عن صفوف ''الخضر'' منذ نهاية موسم 2014 بعد فترة صعبة مرة بها في عدة أندية بسبب الاصابة.

كما نسجل عودة الدوليين نبيل بن طالب (شالك 04) وسفير تايدر (أمباكت مونتريال) بعد غيابهما في الآونة الأخيرة بسبب الاصابة.

بالإضافة إلى لقائي تنزانيا وإيران, فإن الجزائر ستواجه المنتخب البرتغالي يوم 7 يونيو بلشبونة.

قائمة اللاعبين المدعوين:

حراس المرمى: فوزي شاوشي (مولودية الجزائر), عبد القادر صالحي (شباب بلوزداد), توفيق موساوي (نادي بارادو)

خط الدفاع: عيسى ماندي (بيتيس اشبيلية / اسبانيا), كارل مجاني (سيفاسبور / تركيا), رامي بن سبعيني (رين - فرنسا), فاروق شافعي (اتحاد الجزائر), مختار بن موسى (اتحاد الجزائر), السعيد بلكالام (شبيبة القبائل), محمد نعماني (شباب بلوزداد).

خط الوسط: يسين براهيمي (بورتو / البرتغال), رياض محرز (ليستر سيتي - انجلترا), نبيل بن طالب (شالك 04 - ألمانيا), اسماعيل بن ناصر (إمبولي / إيطاليا), زين الدين فرحات (لوهافر / فرنسا), سفير تايدر (أمباكت مونتريال) عبد النور بلخير (شباب قسنطينة), سليم بوخنشوش (شبيبة القبائل).

خط الهجوم: بغداد بونجاح (السد / قطر), هلال سوداني (دينامو زغراب / كرواتيا), سفيان هني (سبارتاك موسكو / روسيا), محمد أمين عبيد (شباب قسنطينة / الجزائر), فريد الملالي (نادي بارادو), اسلام سليماني (نيوكاستل / إنجلترا).