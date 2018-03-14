الهادي ولد علي: الجزائر مستعدة لنقل تجربة رياضييها من ذوي الاحتياجات الخاصة لتعميمها على جميع الدول العربية

الجزائر - أكد يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة وزير الشباب و الرياضة الهادي ولد علي استعداد الجزائر نقل تجربة رياضييها من ذوي الاحتياجات الخاصة الى كافة الدول العربية قصد الاستفادة منها و تعميمها من اجل رفع مستوى الرياضيين لتشريف الرايات العربية في المحافل الدولية.

و جاء في رسالة السيد ولد علي تلاها ممثل عنه على هامش الانطلاق الرسمي "للدورة التدريبية العربية لقيادات ذوي الاحتياجات الخاصة " ( 13-21 مارس) و التي تنعقد بالجزائر لأول مرة في اطار تنفيذ قرارات مجلس وزراء الشباب و الرياضة العرب و توصيات اللجنة الفنية و الرياضية التابعة لإدارة الشباب و الرياضة بجامعة الدول العربية , ان الجزائر "مستعدة لنقل تجربة رياضييها من ذوي الاحتياجات الخاصة لتعميمها على كافة الدول العربية", من اجل تأطير الرياضيين ورفع مستواهم لتشريف الرايات العربية في مختلف المحافل الدولية.

و دعا الوزير في كلمته الفاعلين على مستوى هياكل الحركة الرياضية "لنقل و نشر المغزى الحقيقي و الهدف الأسمى" للأنشطة البدنية و الرياضية ,مذكرا في نفس الوقت بالنجاحات التي حققها الرياضيون الجزائريون من ذوي الاحتياجات الخاصة و الذين تمكنوا من حصد العديد من الميداليات في مختلف الاختصاصات خلال مشاركات دولية بما فيها شبه الاولمبية , حيث لا زال رياضيونا -كما قال- و على مدار سنوات يتربعون على عرش العديد من الاختصاصات الرياضية.

كما جاء في كلمة الوزير ان تزامن احتضان الجزائر لهذه الفعالية و احتفالها باليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة المصادف ل 14 مارس يجسد مجهودات واهتمام رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بهذه الفئة بغية ادماجهم اجتماعيا و ترقية مواهبهم و تطوير مجالات نبوغهم في كل النشطات لاسيما في المجال الرياضي.

من جهته ذكر السيد علي عمر السيد عضو اللجنة الفنية لمجلس وزراء الشباب و الرياضة بجامعة الدول العربية في تصريح ل/ واج ان الدورة التدريبية المنعقدة و لاول مرة بالجزائر تأتي ضمن سلسلة الدورات التي ينظمها المجلس من اجل دعم الرياضيين العرب من ذوي الاحتياجات الخاصة و الذين يبقون بحاجة الى كل وسائل الدعم و المساعدة و ذلك عبر مختلف المجالس و الهياكل المختصة بهذه الفئة التي تحظى باهتمام كبير لدى مجلس الجامعة العربية.

و قال ان الدولة العربية التي ستحتضن الدورة التدريبية العربية المقبلة لقيادات ذوي الاحتياجات الخاصة ستعرف شهر مايو المقبل, متوقعا ان تقدم دورة الجزائر الحالية "الاضافة المرجوة" في مجال التكفل بشريحة الرياضيين من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وكشف رئيس الاتحادية الجزائرية لرياضة المعاقين محمد حشفة ل/واج ان احتضان الجزائر لهذه الدورة و مشاركة الاتحادية بالتنسيق مع الوزارة الوصية في تنظيمها هو "تكريم اولا لكل الرياضيين الذين شرفوا الجزائر في مختلف المحافل الدولية , و فرصة تكوين ممتازة للمدربين وقادة فرق مختلف التخصصات الرياضية بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة".

و في نفس السياق اكد السيد بن حبيلس كمال مسؤول التكوين على مستوى الاتحادية ان برنامج الدورة الذي يعرف مشاركة 11 دولة عربية يتضمن العديد من المحاور التي سيلقى من خلالها المدربون تربصات تطبيقية تشمل آليات التعامل مع فئة ذوي الاحتياجات الخاصة و تدريب المداومة و توظيف وسائل و اجهزة القياس الحديث في المجال الرياضي و التخطيط و البرمجة و التحضير النفسي للاعبين و تدريبات السرعة و القوة.

و سيحتضن المركز الوطني لتحضير المنتخبات الوطنية بالسويدانية بالجزائر العاصمة البرامج التطبيقية للدورة التدريبية و التي يشرف عليها 5 مؤطرين جزائريين هم خبراء و مختصون في المجال و دكاترة جامعيين ,فيما تسجل الدورة مشاركة 20 مشارك جزائري و مشاركين اثنين عن كل بلد عربي .