تنس / البطولة الافريقية 2018 "اواسط" - جدول الفردي: تأهل بن قدور وريحان الى الدور ربع النهائي

الرباط - تأهل اللاعبان الجزائريان ليندة بن قدور ويوسف ريحان يوم الاربعاء الى الدور ربع نهائي من منافسات الطبعة ال41 للبطولة الافريقية "أواسط" للتنس, التي تجرى من 12 الى 17 مارس بمراكش (المغرب), عقب فوزهما على التوالي أمام المصرية سارة الغزولي و المغربي يونس عدنان بشوطين مقابل صفر.

و سيطرت ابنة مدينة وهران على منافستها بشوطين لصفر (6-3, 6-4), مثلما هو الشأن لمواطنها ريحان الذي تجاوز عقبة المغربي عدنان (6-4, 6-1).

و وصل لاعبا المجمع البترولي الى هذا الدور بعد فوزهما على التوالي امام المغربية إيناس بشير بوهالي (7-6, 7-5) و الكاميروني بول برينال وامبا نغوادجيو (6-1, 6-3).

و استقطبت البطولة الافريقية -من الدرجة الثانية- المقامة على أراضي ترابية عددا من اللاعبين يملكون ترتيبا عالميا جيدا, سواء عند الذكور او الاناث.

و من بين هؤلاء, الجنوب افريقي فليب هنينغ (59 عالميا) و المغربي ياسير كيلاني (76 عالميا) بالإضافة الى البوروندية سادا نهيمانا (46 عالميا) و المغربية ضياء الجردي (85 عالميا).

و في جدول الزوجي, تلعب بن قدور الى جانب الغابونية سيلستين أفومو إيلا بعدما تأهلتا الى الدور الثاني, حيث يواجهان اليوم الاربعاء ثنائي مغربي يتكون من إيناس بشير وبوهالي سارة رقيم.

من جهته, خرج الزوجي ريحان و المصري آدم غابر في الدور الاول, بعد خسارتهما (2-1) امام الثنائي المغربي ياسير كيلاني - يونس لعلامي لعروسي.