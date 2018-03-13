رياضة المعاقين: فتح تحقيق حول أسباب إعلان العداء فؤاد بقة غير مؤهل للمشاركة في المنافسات الدولية

الجزائر- أمر وزير الشباب والرياضة، الهادي ولد علي اليوم الثلاثاء، المفتشية العامة على مستوى الوزارة بفتح تحقيق حول أسباب إعلان البطل الاولمبي الجزائري لذوي الاحتياجات الخاصة فؤاد بقة، غير مؤهل للمشاركة المنافسات الدولية، وذلك عقب خضوعه للفحص التصنيفي الذي اجراه قبل ثلاثة أيام بالأمارات العربية المتحدة ، وفق ما أفاد به بيان من الوزارة الوصية اليوم الثلاثاء .

وأوضح ذات البيان انّ الهادي ولد علي، قد" وجه تعليمة للمفتشية العامة لاستدعاء رئيس الاتحادية الجزائرية لذوي الاحتياجات الخاصة محمد حشفة و أعضاء المكتب الفدرالي من أجل توضيح الاسباب التي أدت إلى عدم تأهيل البطل شبه الاولمبي و كذا تحديد مسؤولية كل واحد".

وأضاف البيان انّ:" وزارة الشباب و الرياضة ستتخذ كل التدابير اللازمة من أجل تجنب وقوع مثل هاته الحادثة مع رياضيين آخرين" .

وتجدر الاشارة انّ العداء فؤاد بقة ، يعاني من اعاقة بصرية من صنف (ت 13) ، وكان مطالب بإعادة التصنيف خلال سنة 2018 ، خلال أحد التجمعات المعتمدة من اللجنة شبه ألاولمبية الدولية، من أجل الحصول على التأهيل للمشاركة في المنافسات الدولية المقررة سنة 2019 بما فيها البطولة العالمية والالعاب شبه الاولمبية بطوكيو سنة 2020 .

وفي هذا المسعى تنقل العداء فؤاد بقة ، رفقة مدربه عبد الرحمان براهمي إلى دبي من اجل المشاركة في تجمع "فيزة" بالإمارات العربية المتحدة و من ثم القيام بالفحص الطبي الروتيني الذي يمكن العداء فيما بعد من المشاركة في جميع المنافسات المنضوية تحت رعاية الهيئة الدولية المسيرة لرياضة ذوي الاحتياجات الخاصة .

وتخضع رياضة المعاقين لعملية تصنيف لكل الرياضيين الذين يصنفون وفق درجة و نوع الاعاقة بطريقة تحرص فيها الهيئات المتخصصة على تحقيق العدالة و منح الرياضيين نفس الحظوظ .

وعملية التصنيف هذه تخضع لمقاييس عالمية معتمدة و تقوم بها هيئة طبية متخصصة مكلفة بتقييم مدى تأثير الاعاقة على ممارسة الرياضة المختارة، علما انّ نظام التصنيف يطبق على كل الاختصاصات الرياضية المعتمدة في فئة ذوي الاحتياجات الخاصة وفق خصوصيات كل رياضة و مدى تأثير الاعاقة على القدرات الفنية للرياضي .

وتسمح عملية التصنيف هاته على وضع كل الرياضيين (اناث و ذكور) في الفئات التنافسية التي تتناسب مع اعاقة وقدرات كل رياضي .

ومعلوم انّ العداء الجزائري فؤاد بقة، يعد من بين أم الاسماء الواعدة في سماء رياضة المعاقين الجزائرية و سبق له التتويج باللقب شبه الاولمبي لدورة 2016 في سباق ال800 متر، و الميدالية الفضية لسباق ال1500 متر .

وتخول القوانين الدولية التي تسير رياضة ذوي الاحتياجات الخاصة، للعداء الجزائري و للاتحادية الجزائرية لرياضة المعاقين بتقديم ايداع طعن في قرار عدم التأهيل، على مستوى الهيئات المختصة.