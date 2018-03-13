كعوان يؤكد على حق المشاهدين الإفارقة في متابعة المنافسات الرياضية "دون مساومة"

و بهذه المناسبة تحادث السيد كعوان مع الوزيرة الرواندية للشؤون الخارجية السيدة لويز موشيكيابو بحيث أبرز "العلاقات الممتازة القائمة بين الجزائر و رواندا".
كما أجرى الوزير محادثات مع نظيره الغاني حول "خبرات البلدين في مجالي تطوير السمعي البصري و الانتشار الرقمي".
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و أعرب السيد كعوان "عن أمله في أن تكون الخبرة الإفريقية في مجال الانتشار التكنولوجي و التقني مرفقة بإنتاج لمحتويات مثيرة للاهتمام و ذات نوعية في مستوى الثراء التاريخي و الثقافي للقارة الإفريقية.
و تبادل وزير الإتصال وجهات النظر مع المدير العام للجمعية العامة للاتحاد الإفريقي للبث الإذاعي غريغوار نجاكا حول "الديناميكية القارية في مجال تعميم التلفزة الرقمية الأرضية (تي ان تي) الذي يطرح تحديا تكنولوجيا يتمثل في توقيف البث التماثلي في افق 2020.
و دعا السيد كعوان الجمعية العامة للاتحاد الإفريقي للبث الإذاعي "باعتبارها فاعلا قاريا جامعا إلى الإستثمار كليا في ترقية و حماية حق كل مواطن إفريقي في متابعة المنافسات الرياضية القارية دون مساومة".