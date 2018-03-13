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كعوان يؤكد على حق المشاهدين الإفارقة في متابعة المنافسات الرياضية "دون مساومة"

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 13 آذار/مارس 2018 13:30     الفئـة : رياضــة     قراءة : 0 مرات

كيغالي - أكد وزير الإتصال جمال كعوان يوم الثلاثاء  بكيغالي خلال المحادثات التي جمعته بمسؤولين أفارقة على هامش الدورة ال11  للجمعية العامة للاتحاد الإفريقي للبث الإذاعي على ضرورة إنتاج محتويات ذات  "نوعية" و كذا حق المشاهدين الإفارقة في متابعة المنافسات الرياضية "من دون  مساومة".

و بهذه المناسبة تحادث السيد كعوان مع الوزيرة الرواندية للشؤون الخارجية  السيدة لويز موشيكيابو بحيث أبرز "العلاقات الممتازة القائمة بين الجزائر و  رواندا".

كما أجرى الوزير محادثات مع نظيره الغاني حول "خبرات البلدين في مجالي تطوير  السمعي البصري و الانتشار الرقمي".

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و أعرب السيد كعوان "عن أمله في أن تكون الخبرة الإفريقية في مجال الانتشار  التكنولوجي و التقني مرفقة بإنتاج لمحتويات مثيرة للاهتمام و ذات نوعية في  مستوى الثراء التاريخي و الثقافي للقارة الإفريقية.

و تبادل وزير الإتصال وجهات النظر مع المدير العام للجمعية العامة للاتحاد  الإفريقي للبث الإذاعي غريغوار نجاكا حول "الديناميكية القارية في مجال تعميم  التلفزة الرقمية الأرضية (تي ان تي) الذي يطرح تحديا تكنولوجيا يتمثل في توقيف  البث التماثلي في افق 2020.   

و دعا السيد كعوان الجمعية العامة للاتحاد الإفريقي للبث الإذاعي "باعتبارها  فاعلا قاريا جامعا إلى الإستثمار كليا في ترقية و حماية حق كل مواطن إفريقي في  متابعة المنافسات الرياضية القارية دون مساومة".

آخر تعديل على الثلاثاء, 13 آذار/مارس 2018 13:38
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كعوان يؤكد على حق المشاهدين الإفارقة في متابعة المنافسات الرياضية "دون مساومة"
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 13 آذار/مارس 2018 13:30     الفئـة : رياضــة     قراءة : 0 مرة   شارك

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