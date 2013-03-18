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الرابطة الأولى (ختام الجولة ال22): مولودية الجزائر تفوز على مولودية وهران (4-0)

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 13 آذار/مارس 2018 09:27     الفئـة : رياضــة     قراءة : 10 مرات
الرابطة الأولى (ختام الجولة ال22): مولودية الجزائر تفوز على مولودية وهران (4-0)
صورة وأج

 

الجزائر- تغلب فريق مولودية الجزائر على الضيف مولودية وهران بنتيجة (4-0) الشوط الاول (2-0) في ختام الجولة 22 لبطولة الرابطة الأولى لكرة القدم "موبيليس", يوم الاثنين بملعب 5 جويلية بالجزائر العاصمة.

وسجل أهداف اللقاء كل من نقاش (4) وبن دبكة (18) وسويبع (47) وبالغ (90)  لفائدة "العميد".

وعلى إثر هذه النتيجة العريضة, ترتقي المولودية العاصمية الى الصف الثالث  برصيد 37 نقطة, في حين يحافظ "الحمراوة" على مركزهم الثاني بمجموع 38 نقطة.

اقرأ أيضا:      كرة القدم / رابطة الأبطال الإفريقية (الدور السادس عشر-ذهاب): وفاق سطيف ومولودية الجزائر في رحلة التأكيد في غانا و نيجيريا

النتائج الكاملة :

 

الاثنين 12 مارس :

مولودية الجزائر - مولودية وهران        4 - 0

 

السبت 10 مارس :

اتحاد بلعباس      - اتحاد البليدة            1-0

دفاع تاجنانت     -  نادي بارادو           1-2

نصر حسين داي - شبيبة الساورة          0-0

 

الجمعة 9 مارس :

اتحاد الحراش   - شبيبة القبائل              2-0

 

الجمعة 2 مارس :

اتحاد بسكرة    - اتحاد الجزائر             0-1

وفاق سطيف   - شباب قسنطينة             1-0

 

الخميس 1 مارس:

شباب بلوزداد  - أولمبي المدية              0-0

 

الترتيب                   نقاط                لعب

  1. شباب قسنطينة 45 23
  2. مولودية وهران 38 22
  3. مولودية الجزائر 37 22
  4. اتحاد الجزائر 35 22

--. نادي بارادو            35                22

  1. وفاق سطيف 33 22

--. شبيبة الساورة         33                22

  1. نصر حسين داي 32 22
  2. اتحاد بلعباس 26 22
  3. أولمبي المدية 25 22
  4. شباب بلوزداد 24 23
  5. شبيبة القبائل 22 22

--. اتحاد بسكرة            22                22

  1. دفاع تاجنانت 21    22

--. اتحاد الحراش          21                22

  1. اتحاد البليدة 15 22.
كلـمات مفتـاحيــة :
الرابطة الأولى (ختام الجولة ال22): مولودية الجزائر تفوز على مولودية وهران (4-0)
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 13 آذار/مارس 2018 09:27     الفئـة : رياضــة     قراءة : 10 مرة   شارك

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