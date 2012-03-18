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جيدو/ الجائزة الكبرى -2018 بأغادير : إقصاء المصارع الجزائري تمار (+100 كلغ)

  أدرج يـوم : الإثنين, 12 آذار/مارس 2018 08:37     الفئـة : رياضــة     قراءة : 7 مرات

أغادير ( المغرب) -أقصي المصارع الجزائري , نجيب تمار  (+100كلغ), في ختام يوم الأحد من منافسات الجائزة الكبرى الجارية بأغادير,  عقب خسارته أمام الالماني جوهان فري ليودع بذلك رفقة ستة مصارعين جزائريين  آخرين هذا الموعد الرياضي.

وخسر تمار  -المعفى من الدور الاول- لقاءه القوي الذي دام 3 دقائق و24  ثانية أمام جوهان, بحركة إيبون.

وعرف  مواطنه بلال بلحيمر (-100كلغ) نفس المصير اليوم الاحد , عقب  انهزامه امام  الالماني كارل ريشارد فري.

وشارك في المنافسة , 241 مصارعا  ( 139 رجال و102 سيدات), يمثلون 38  بلدا, منهم ستة جزائريين , على غرار  والي الزين ( -66 كلغ), مراد عبد الكريم لاج ( -66 كلغ), بلال بلحيمر (

-100كلغ)  ونجيب تمار (+100 كلغ) عند الرجال,  ومريم موسى (-52 كلغ) وامينة بلقاضي (-63 كلغ) لدى السيدات.

وأقصي لاج  في بداية مشاركته, عندما خسر أول امس الجمعة أمام المغربي  عماد بسو بحركة إيبون, بعد دقيقتين و30 ثانية  من المنازلة.

من جهته, فاز والي الزين في لقائه الاول, امام ويلسون تيكسرا من الجزر  الاخضر, قبل ان ينهزم في الدور الثاني امام البلجيكي, كينات فان غونسباك .

وعند لسيدات, أعفيت مريم موسى من الدور الاول, لكنها تعثرت في اللقاء  الاول لها, أمام  التوركمانية غيلبادام  بابا ميراتوفا, بإيبون بعد دقيقتين  و40 ثانية من المنازلة.

أما أمينة بلقاضي , فتلقت إصابة خلال عملية الإحماء ومن المنتظر ان  تعاود دخول المنازلة ضمن المجموعة الثانية لفئة  اقل من 63 كلغ .

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جيدو/ الجائزة الكبرى -2018 بأغادير : إقصاء المصارع الجزائري تمار (+100 كلغ)
  أدرج يـوم : الإثنين, 12 آذار/مارس 2018 08:37     الفئـة : رياضــة     قراءة : 7 مرة   شارك

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