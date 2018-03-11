رياضة: "يجب أن تكون بطولاتنا الوطنية ذات مستوى عالي لبلوغ العالمية"

الجزائر- اعتبر رئيس اللجنة الاولمبية والرياضية الجزائرية مصطفى براف, يوم الأحد بالجزائر, أن غياب بطولات وطنية ذات مستوى عالي من أبرز الاسباب التي أدت الى تراجع نتائج الرياضة الجزائرية على الصعيد الدولي.

و أوضح براف خلال نزوله ضيفا على منتدى يومية "ديكا نيوز" أن "النخبة الوطنية الرياضية تكتفي بتربصات تحضيرية وهذا غير كاف لتحقيق نتائج جيدة, لأن الوقت الحالي يتطلب بقاء الرياضيين في ظروف ملائمة وباستمرار. لكن هذا الأمر صعب جدا في ظل غياب بطولات وطنية ذات مستوى عالي والتي تسمح لهم بالبقاء في أوج العطاء".

وأقر براف أنه "من الصعب مقارعة مستوى الرياضيين العالميين الذين يتدربون لحوالي 8 أو 10 ساعات يوميا و خير دليل على ذلك هو الاقصاء المبكر لمختلف النخب الوطنية عندما تلاقي المستويات العالية", مشددا على ضرورة الاعتراف ان "المستوى الجزائري لا يزال بعيدا عن نظيره العالمي".

ورغم ذلك, إلا أن مسؤول اللجنة لم يخف أمله في تشريف الرياضيين للألوان الوطنية خلال المنافسات الدولية المقبلة, سيما خلال ألعاب البحر الأبيض المتوسط بتاراغونا (إسبانيا) والالعاب الافريقية للشباب بالجزائر و اولمبياد الشباب ببوينس أيريس (الارجنتين).

من جهة أخرى, افاد براف ان دعم هيئته للرياضيين يخضع الى بعض الشروط, فاللجنة الاولمبية والرياضية الجزائرية "لا تمنح لهم الاموال دون معرفة ما سيفعلون بها", مشيرا الى أهمية الاعتناء بهؤلاء الرياضيين كونهم "الفاعلون في الميدان" وصانعو الانجازات الكبيرة.

وفيما يخص علاقته بوزير الشباب والرياضة, الهادي ولد علي, أكد براف أنها "هادئة و جدية" وهذا في سبيل تحقيق عمل جيد و تمثيل الجزائر بأحسن وجه دوليا.

واستغل براف هذه الفرصة من أجل عرض مخطط عمل هيئته للسنة الجارية والذي يتضمن عدة منافسات وطنية ودولية.