ملاكمة / البطولة العربية (رجال) : 18 ملاكما جزائريا في تربص بتيارت

الجزائر- يشرع 18 ملاكما من المنتخب الجزائري (رجال) ابتداء من يوم الاربعاء في تربص إعدادي بولاية تيارت تحسبا للبطولة العربية المقررة من 2 الى 8 ابريل بالسودان, حسب ما علمت "واج" من الاتحادية الجزائرية للفن النبيل.

واستدعى الطاقم الفني -المتكون من المدربين أحمد دين, بوبكري عبد الحفيظ وسليمان بلونيس-, 18 ملاكما لهذا التجمع التحضيري الذي يتواصل حتى 31 مارس.

وأوضح مدير الفرق الوطنية, ابراهيم بجاوي قائلا : "قمنا باستدعاء الملاكمين الذين تحصلوا على نتائج إيجابية في بطولة الجزائر للفئة, دون نسيان كوادر المنتخب, على غرار فليسي, بن بعزيز وكرامو."

من جهته, أشار المدرب الوطني, أحمد دين أن هذا التربص "هو الثاني من نوعه بعد ذلك الذي خاضه الملاكمون الجزائريون بتيكجدة (البويرة) وسيمكن الطاقم الفني من اختيار احسن 10 ملاكمين تحسبا للموعد العربي بالسودان."

واضاف : "الملاكمون الجزائريون يسجلون تأخرا معتبرا فيما يخص التحضيرات وسنغتنم فرصة المشاركة في البطولة العربية لانتقاء الاحسن منهم, استعدادا لألعاب البحر الابيض المتوسط وهو موعد رياضي جد مهم لممثلي الجزائر."

الملاكمون المشاركون في التربص:

زهير توجين, ياسين توارق, محمد فليسي, اسامة مرجان, خليل ليتيم, فريد كنوش, رضا بن بعزيز, عبد الناصر بلعريبي, يحيى عبدلي, شمس الدين كرامو, حسين بلحوت, نصر الدين بن سعيد, عزوز بودية, محمد حمري, حمزة بن قرني, مبروك بوغرارة, عمار اورزدين, حاج عيسى رامي.