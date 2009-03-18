كرة القدم/ الرابطة المحترفة الأولى/ موبيليس /الجولة ال 22 / اتحاد الحراش يحيي آماله في البقاء بعد فوزه الثمين على شبيبة القبائل (2-0)

الجزائر - سجل اتحاد الحراش فوزا ثمينا على شبيبة القبائل (2-0) في لقاء بست نقاط للتشكيلتين المهددتين بالسقوط, جمع بينهما عشية اليوم بملعب اول نوفمبر بالمحمدية, حيث احيى به آمالهم في البقاء بينما زادت وضعية الكناري تعقيدا, عقب المباراة الرابعة للجولة ال 22 للبطولة المحترفة الأولى موبيليس التي انطلقت يوم 1 مارس و تنتهي يوم الاثنين 12 مارس.

ولم تضيع "الصفراء" فرصة تواجدها بميدانها لتسجل فوزا في غاية الأهمية على شبيبة القبائل, التي لا زالت غارقة في قبضتها الحديدية مع لجنة الكأس التابعة للاتحادية بخصوص برمجة مباراة الدور ربع النهائي لكأس الجزائر أمام اتحاد البليدة الذي لم يتحدد بعد لا تاريخ و لا مكان اجراؤها وهو ما يفسر تذبذب أحوالها في البطولة الوطنية و بقائها ضمن الأندية المهددة بالسقوط.

وقبل استكمال مباريات الجولة ال 22, تتواجد سبعة فرق في منطقة الخطر من اولمبي المدية (25 نقطة) إلى اتحاد الحراش و دفاع تاجنانت (22 ن) مرورا بشباب بلوزداد (24ن) و اتحاد بلعباس (23 ن) و شبيبة القبائل و اتحاد بسكرة (22ن) يضاف اليها اتحاد البليدة صاحب المركز الأخير برصيد (15 ن) و هو ما سيضفي على المنافسة الوطنية تنافسا و إثارة شديدين خلال الجولات الثمانية المتبقية.

و كانت الدفعة الأولى للجولة ال 22 من بطولة الرابطة الاولى المحترفة لكرة القدم موبيليس, التي انطلقت الأسبوع الماضي (1 و 2 مارس) قد غرفت انهزام رائد الترتيب, شباب قسنطينة في سطيف و فوز اتحاد الجزائر في بسكرة, بينما افترق فريقا شباب بلوزداد و أولمبي المدية على نتيجة التعادل الأبيض.

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وأعادت هزيمة الرائد القسنطيني أمام وفاق سطيف بهدف نظيف من توقيع هداف الفريق زكريا حدوش (د 33) الأمل للملاحقين و في مقدمتهم مولودية وهران التي قد تقلص الفارق إلى نقطة واحدة في حال فوزها على نظيرتها العاصمية بملعب 5 جويلية (الجزائر) في ختام هذه الجولة المقررة يوم الاثنين المقبل.

من جهته, أعاد الوفاق الأمل لأنصاره بعد فترة الفراغ الطويلة التي شهدها و التي رمت به إلى وسط الترتيب. فوز أبناء عبد الحق بن شيخة يقربهم أكثر من المنصة الشرفية و ذلك قبل ثماني جولات عن خط الوصول.

و تمكن اتحاد الجزائر, الذي عرف تغييرا على مستوى العارضة الإدارية بتعيين عبد الحكيم سرار على رأس اللجنة المؤقتة خلفا لربوح حداد, من تحقيق فوز أكثر من ثمين في بسكرة (1-0) عن طريق بن خماسة (د 64, و هو الهدف الذي يعقد أكثر وضعية فريق الزيبان بخصوص مستقبلهم ضمن الرابطة الأولى.

وكانت هذه الجولة قد انطلقت يوم الخميس 1 مارس بتعادل شباب بلوزداد و اولمبي المدية بنتيجة بيضاء, لا ترضي حامل كأس موسم 2017, كونها تبقيه في منطقة الخطر, فيما عاد أبناء سيد أحمد سليماني بنقطة سيكون وزنها من ذهب وقت الحساب, مكررين بالمناسبة انجازاتهم المسجلة في الجولات السابقة على ميدان كل من مولودية الجزائر, وفاق سطيف و شباب قسنطينة حيث عادوا من تنقلاتهم بالتعادل.